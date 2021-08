"Não é só o Bernardo, há dois, três ou quatro jogadores que querem ir embora": a admissão de Guardiola e a felicidade por Grealish

O treinador do Manchester City falou esta sexta-feira sobre a contratação de Jack Grealish e, não deixando de ser surpreendente, admitiu que Bernardo Silva e outros futebolistas querem sair do clube.

Foi isso que lhe perguntaram, depois de Pep Guardiola referir que os 100 milhões de libras investidos na contratação de Jack Grealish ao Aston Villa só foram possíveis depois de vendas na ordem dos 40 milhões. Mas as vendas vão além disso?, perguntaram, apontado para o canhoto português.

“É nosso jogador. Não é só o Bernardo, há dois, três ou quatro jogadores que querem ir embora”, admitiu prontamente. “Eles são jogadores com contrato. Quando eles trouxeram alguma oferta ou os agentes vieram cá, estamos abertos para discutir absolutamente tudo, mas depende deles. Caso contrário, vão continuar a treinar muito bem e vão ficar aqui, e eu decido se jogam ou não jogam. Mas os jogadores, pelo que aconteceu na última época, querem sair. Eles sabem que a porta está aberta porque não queremos aqui ninguém insatisfeito, mas têm de trazer algum clube [ou oferta], caso contrário ficam cá.”

Sobre Jack Grealish, o craque do penteado diferente e das meias em baixo, dispensadas de sufocar os colossais gémeos, Pep mostrou-se muito feliz. E honrado.

“Quando gastamos este dinheiro, que é muito, é porque vendemos [jogadores avaliados em] quase 60 milhões de libras. Não podíamos pagar isto no último ano, um bocadinho mais, nos últimos 13, 14 meses. Quando vendes 60 milhões, consegues pagar 100 milhões”, começou por dizer, como quem antecipa as críticas por gastar demasiado dinheiro na equipa de futebol do Manchester City.

E continuou: “Ele tem 26 anos, pode jogar nos próximos cinco, seis, sete anos aqui. Acreditamos que temos um enorme e incrível talento. Não só em capacidades, mas na mentalidade. Quando uma equipa, nos últimos quatro, cinco anos, ganha muito - elevámos o nosso nível na Europa e especialmente na Premier League, ganhámos três em quatro [campeonatos] -, precisamos de jogadores novos que possam elevar o nível dos jogadores que já cá estão ou que estarão aqui. Depois de ganhares tantos títulos, é difícil para os jogadores continuarem a dar passos em frente”, explicou, reforçando a teoria que já havia mencionado numa conversa de 90 minutos com o canal Gol (AQUI). Isto é, que para ficar num lugar alguns anos, mais do que é habitual nos dias que correm, é necessário refrescar a equipa, mudar os rostos e os pés.

E concluiu: “Estamos felizes. Só posso agradecer ao clube por fazer este esforço. Obrigado ao Aston Villa também. E, claro, ao Jack [Grealish] por escolher vir para aqui. Estou certo que ele podia ter escolhido jogar noutros clubes, ele decidiu juntar-se a nós. Ele disse: ‘Eu quero jogar no Man. City’. É por isso que é uma honra para nós tê-lo e oxalá que se adapte o mais rápido possível”.