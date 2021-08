O joelho dos jogadores da Premier League continuará a tocar na relva: quase 50% dos que usam o Twitter continuam a receber insultos racistas

Na semana em que diversos jogadores da Premier League anunciaram que, ao longo da temporada 2021/22, irão continuar a ajoelhar-se antes do apito inicial de cada jogo, demonstrando a sua posição contra o racismo no desporto e no mundo, um estudo confirma a necessidade de ações como esta.

A Professional Footballers’ Association (PFA) desenvolveu uma pesquisa focada nos comentários racistas que os jogadores da liga inglesa com presença na rede social Twitter receberam ao longo da época passada. Entre os 400 perfis de jogadores analisados, percebeu-se que 176 (44%) deles receberam conteúdo abusivo.

Concluiu-se, também, que os comentários tinham quatro alvos em específico - quatro jogadores receberam um total de 20% desse conteúdo. A PFA optou por não revelar o nome dos futebolistas, de forma a não desencadear outra situação semelhante.

A partir do estudo foi possível entender que, à medida que a época foi avançando, aumentou o volume de comentários - mais 48% na segunda metade do campeonato, comparativamente à primeira.

Com esta informação já foi possível sinalizar contas para que os autores sejam sancionados e reportar tweets, de modo a serem removidos. Além disso, um terço do conteúdo foi associado a pessoas com ligação a um clube inglês, que já foi informado da situação. A PFA não divulgou a identidade das pessoas, que podem ser membros do clube ou apenas adeptos.

Ainda assim, nesta análise percebeu-se a falta de ação quando se trata de remover essas publicações ou fazer com que os autores sejam responsabilizados. Apenas 59% do conteúdo foi removido.

Um porta-voz da rede social já veio a público defender a posição do Twitter.

“Continuamos a tomar medidas quando identificamos quaisquer tweets ou contas que violem as regras do Twitter. Damos as boas-vindas às pessoas para se expressarem livremente no nosso serviço, no entanto, temos regras claras em vigor para lidar com ameaças de violência, abuso, assédio e ódio”, afirmou.

O exemplo dado para justificar esta resposta é o do Euro 2020, visto que no dia da final foram removidos mais de mil tweets e suspendidas várias contas.