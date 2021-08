Antes da visita ao Estádio da Luz, Spartak de Rui Vitória volta a perder

O Spartak de Moscovo, treinado pelo português Rui Vitória, perdeu no sábado na receção ao Nizhny Novgorod (1-2) na Liga russa de futebol, antes de defrontar o Benfica na segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões

Na semana passada, o Benfica foi ao campo do Spartak vencer por 2-0, num jogo a contar para a pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Os portugueses começaram o campeonato da melhor maneira, apesar da dificuldade, com uma vitória no campo do Moreirense, por 2-1. Lucas Veríssimo e Luca Waldschmidt fizeram os golos dos lisboetas.

Jesus poupou a equipa que jogou em Moscovo, mas teve de resgatar um ou outro do banco depois de Diogo Gonçalves ser expulso e tornar o jogo muito mais complicado.

Os russos visitam o Estádio da Luz, na próxima terça-feira, um jogo que vai ditar quem segue em frente para o play-off, onde, se não houver uma enorme surpresa, estará à espera o PSV, que goleou o Ajax na Supertaça por 4-0.