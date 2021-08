Os rumores a que Messi era imune e já não é

Estar dos 17 aos 34 anos com uma espécie de imunidade a este tipo de carrossel é obra, Lionel Messi logrou incontáveis feitos e este também porque durante tanto tempo se manteve no mesmo clube, inamovível da mesma cidade, a fazer crescer a sua prole e a distribuir peripécias fantásticas pelo mundo dos mortais que fazem vida dos pontapés na bola. Pode ter sido sugerido, mas, entre 2004 e 2021, o argentino nunca esteve fora do Barcelona.

Está agora e desde 1 de julho, dia em que o contrato com o clube oficialmente terminou embora oficiosamente toda a gente assumisse que Messi ainda era do Barça, até à não pertença se confirmar por comunicado, na última quinta-feira, e o argentino das proezas só dele começar a ser tocado pelo vírus ao qual deixou, nesse instante, de ser imune — a roda-viva dos rumores.

Sendo Messi quem é, tendo o historial de salários chorudos e querendo um clube que lhe permita estar rodeado de gente capaz de se fundirem em equipa com estaleca para conquistar uma Liga dos Campeões, os rumores afunilaram-se quase todos para Paris. O próprio logo admitiu que estava a negociar com o PSG.

Mas esta terça-feira espreguiçou-se com outro rumor, em Espanha, de que o Barcelona amarrado pela impossibilidade de o manter — as regras financeiras da La Liga impedem o clube de ter uma folha salarial que representa mais do que 70% das receitas e, aquando da despedida de Messi, estava nos 95% — lhe tinha apresentado uma proposta de contrato de última hora. Além de ser um rumor, nem sequer fazia sentido.

Depressa o jornal "Marca" ou o site "The Athletic" desmentiram essa hipótese com fontes do próprio Barça e nem três horas passariam até dois jornalistas, cuja labuta diária é quase sempre feita de mensagens, telefonemas e conversas com gente do futebol para darem as certezas possíveis em relação a transferências, convergirem noutro rumor que a cada dia parece mais certo: Lionel Messi já terá concordo com os termos de contrato proposto pelo Paris Saint-Germain.

Às certezas dadas por Fabrizio Romano e Mohamed Bouhafsi seguiram-se, sem demoras, as notícias do "L'Équipe", da "Sky Sports" ou do "The Athletic", todos escrevendo que o negócio da ida de Lionel Messi para o clube parisiense está feito e apenas pendente do argentino passar nos exames médicos, pegar na caneta, assinar a papelada e ser oficializado.

Diz-se que Lionel Messi irá receber €25 milhões de prémio de assinatura de contrato, que será válido para esta época e a seguinte. O argentino receberá cerca de €34 milhões por ano e haverá opção de prolongar o vínculo por mais uma temporada, ou seja, poderá ficar em Paris até aos 37 anos. Como todos os rumores, este será mais um a ter de aguardar para ser confirmado.