José Fonte está a tentar um reencontro: “Envio todos os dias mensagem ao Cristiano para vir para o Lille. Ele só responde: ‘ah ah ah ah’”

A liga francesa vai contar, esta época, com Lionel Messi, que esta quarta-feira foi apresentado no Paris Saint-Germain. Mas, se há algo que os últimos anos ensinaram aos adeptos de futebol, é que as histórias do argentino e de Cristiano Ronaldo andam sempre lado a lado.

Sendo assim, José Fonte, jogador do Lille e internacional português, nem pensou duas vezes e decidiu assumir o papel de agente desportivo. Em entrevista à "TalkSport", o jogador brinca com o facto de ter enviado mensagens ao capitão da seleção portuguesa todos os dias desde que começaram os rumores de que o PSG seria o destino de Messi.

“Obviamente, em relação à competição, vai ser ainda mais difícil para nós, mas estamos à altura do desafio. Envio todos os dias mensagem ao Cristiano para ele vir para o Lille. Ele só responde: ‘ah ah ah ah’”, contou Fonte.

A proposta não parece ter convencido Ronaldo, fica apenas a dúvida sobre se Fonte continua a enviar mensagens ou se já aceitou que vai enfrentar o trio Messi, Neymar e Kylian Mbappé sem a ajuda do colega de seleção.

É que o jogador parece determinado: “Vou tentar trazer o Cristiano de alguma forma, vou arranjar um plano. Só lhe falta o título francês…”

Brincadeiras à parte, o jogador acabou por se mostrar contente com o facto de ter um jogador como Messi na liga francesa.

"Imaginem mantermos a ficha limpa contra eles [Messi, Neymar e Mbappé]. Irá valorizar-nos ainda mais se o conseguirmos. Eles vão defender? Não sei. Será interessante ver a competitividade da liga esta época", disse.

Por outro lado, Fonte acabou por tocar na questão do fair-play financeiro, mencionando que “todos os clubes estão a restringir as suas despesas, não podem comprar muito, não podem receber jogadores com grandes salários, mas depois vem o PSG e parece que não há lei”.