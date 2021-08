Agora é oficial: Lukaku está de regresso ao Chelsea

Quando chegou, com 18 anos, a Stamford Bridge, o menino do Anderlecht gerou muita expectativa, mas a verdade é que não teria vida fácil e, depois de dois empréstimos, seria vendido ao Everton. Agora, aos 28 anos, Romelu Lukaku regressa a Londres como um dos avançados mais importantes do mundo.

De acordo com Fabrizio Romano, um jornalista que normalmente acerta nos contornos dos negócios (e nos rumores), a contratação de Lukaku custou aos cofres do clube de Thomas Tuchel qualquer coisa como 115 milhões de euros. O salário rondará os 12 milhões de euros limpos por ano.

"Estou feliz e abençoado por voltar a este fantástico clube", começou por dizer o futebolista que acaba de assinar um contrato de cinco anos. "Tem sido uma longa jornada para mim: vim para aqui como um miúdo com muito para aprender, agora volto com muita experiência e mais maduro."

Em declarações ao site do clube, o belga referiu ainda que a "ligação" com o clube é muito importante. "Eu apoiei o Chelsea quando era criança e agora, ao voltar e tentar ajudá-los a ganhar mais títulos, é um sentimento maravilhoso", admitiu, mencionando ainda que o clube vai numa direção que encaixa "perfeitamente" nas suas ambições aos 28 anos.

Lukaku apareceu no futebol profissional em tenra idade, no Anderlecht. Em 2011/12 mudou-se para Londres. Em 2012 foi para o West Brom por empréstimo, algo que repetiu na temporada seguinte, desta vez no Everton, onde acabaria por ficar definitivamente.

Depois de algumas épocas de grande nível em Liverpool, o futebolista da Bélgica foi contratado pelo Manchester United, onde esteve dois anos. No verão de 2019 seguiu-se o Inter, onde voltou a repetir a dose: dois anos em excelente nível.

"Desde que deixei o Chelsea tem sido uma longa jornada, com muitos altos e baixos, mas estas experiências fizeram-me mais forte e [agora] o desafio é tentar ajudar a equipa a ganhar mais troféus. Mal posso esperar para começar e ajudar o clube a alcançar mais sucesso", garantiu.

O Chelsea, atual campeão europeu, começou a época da melhor maneira, vencendo a Supertaça Europeia frente ao Villarreal, que bateu nos penáltis.