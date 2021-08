"Alguns ignorantes da torcida adversária foram racistas comigo e com os meus colegas": Flamengo denuncia racismo em jogo da Libertadores

Depois do triunfo no Paraguai, contra o Olimpia, treinador e jogadores do Flamengo denunciaram ataques racistas durante o jogo da primeira mão dos ‘quartos’ da Copa Libertadores.

“Infelizmente isso tem acontecido no mundo, a injúria racial”, começou por dizer Renato Gaúcho, o treinador do mengão, aqui citado pelo Globo Esporte. “Cobrei muito do quarto árbitro, do delegado do jogo, passámos [o tema] para a nossa diretoria. Eles vão tomar as devidas providências. Isso choca, isso entristece. É uma coisa muito triste, que acontece não só no Brasil, mas no mundo todo. Nós, profissionais, temos a chance de falar e nos manifestar. É importante cobrar isso para que as autoridades possam tomar as previdências. Agora é com a diretoria do clube.”

O Flamengo foi a Asunción golear o Olimpia por 4-1, com golos de Arrascaeta, Vitinho e Gabriel Barbosa (2), um avançado que também terá ouvido insultos racistas quando se dirigia para a conferência de imprensa.

De acordo com o Globo Esporte, os insultos de natureza racista começaram logo na primeira parte e tiveram como principal alvo Gabriel Batista, o guarda-redes suplente do Flamengo. Matheuzinho e Rodinei terão respondido aos adeptos paraguaios.

“Grande resultado hoje”, pode ler-se numa publicação de Gabriel Batista, de 23 anos, partilhada depois do jogo. E acrescentou: “Infelizmente alguns ignorantes da torcida adversária foram racistas comigo e com os meus colegas. Pleno 2021 e ainda somos obrigados a passar por isso. É inacreditável e lamentável que ainda exista esse tipo de postura e pessoas ruins e fracas de espírito. Não há espaço para isso e não nos calarão”.

A segunda mão dos quartos de final da Libertadores joga-se na quarta-feira, 18 Agosto, às 23h15.