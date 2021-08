Messi não foi para a Premier League? Sem problema: “Vamos sobreviver. Sempre tivemos a nossa quota-parte justa dos melhores do mundo”

Enquanto muitos ainda se estão a habituar à liga espanhola sem Messi e outros continuam os festejos pelo facto de o argentino ter escolhido a liga francesa para esta nova fase da sua carreira, há uma liga onde não reina a tristeza por não ter sido a opção final — a liga inglesa.

Para Richard Masters, o diretor-executivo da Premier League, mais importante do que ter em Inglaterra um dos maiores nomes do futebol mundial, é manter a natureza competitiva do campeonato, ao contrário do que acontece em outras ligas europeias que são dominadas por um ou dois clubes, considera.

Em entrevista ao jornal britânico "The Telegraph", Masters afirmou que “é sempre bom ter os maiores nomes, mas [a liga] não é construída sobre indivíduos”. Sendo que, “isso é o que separa a Premier League de outras ligas europeias — o quão competitiva é”, referiu. Para o diretor-executivo, trata-se de apoiar o mérito desportivo, competitividade e distribuição equitativa.

“Penso que temos quatro clubes nesta época, talvez cinco, que podem ganhar a liga e, depois, temos um verdadeiro pacote de perseguição para os lugares europeus. Para alguns trata-se de ganhar, para outros é o futebol da Liga dos Campeões, ou fazer progressos, ou permanecer”, disse.

Alex Morton

Masters não esperava que Messi fosse uma opção de compra para qualquer clube de um momento para o outro. “Ninguém estava a prever que Messi se tornaria um free agent da noite para o dia”, explicou. E mesmo considerando que poderia ter sido bom receber o jogador na Premier League, não é o fim do mundo.

“Vamos sobreviver. Sempre tivemos a nossa quota-parte justa dos melhores jogadores do mundo misturados com um talento inglês realmente bom. Ficaremos bem. Estou à espera que a próxima época seja tão competitiva como sempre”, afirmou.

A temporada 2021/22 da Premier League começa já esta sexta-feira, com o jogo do Brentford frente ao Arsenal. Ao longo do próximo fim de semana há vários jogadores e treinadores portugueses a entrar em campo.