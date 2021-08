Senhoras e senhores, a Premier League está de volta

Os olhos estavam hipnotizados pelo relvado de Stamford Bridge. Romelu levava a camisola de Drogba e ia-se apaixonando como só os jovens se apaixonam, como se não existisse mais nada que merecesse um suspiro. Quis deslumbrar-se sozinho, talvez a lembrança desenhada naquele momento se tornasse mais fiável. Estava numa tour na casa do Chelsea.

- Gostas de futebol?

- Yes.

- Gostas do Chelsea?

- Yes.

Romelu, que ainda não era Lukaku, voltou a isolar-se, numa dança que eternizaria ao longo da carreira, e lá estava ele, outra vez, perante o relvado de Stamford Bridge, obedecendo a um feitiço qualquer. Piscava os olhos, dizia “não” com a cabeça, como se estivesse a convencer-se de algo, apalpando tudo à distância, quem sabe a imaginar um golo na Premier League com as bancadas cheias de amor incondicional, uivando, escutando depois o clássico “come on Chelsea, come on Chelsea”.

Até que um senhor se aproxima e diz que ele terá de se juntar ao grupo. “Mais tarde podes sonhar o que quiseres”, disse-lhe, como quem despreza as paixões juvenis. Os lábios do miúdo belga, mudando de forma, esboçaram algo que fica a meio caminho entre a alegria e o desafio.

“Sonhar? Eu não estou a sonhar. Um dia vou jogar aqui, vais ver”. E soltou uma gargalhada rouca, triunfante, como se escondesse uma bola de cristal no casaco.

Embora o Manchester City tenha contratado Jack Grealish, aquele irresistível e selvagem médio com um penteado estranho e uns gémeos que emocionariam um triste e corado tijolo, o regresso de Romelu Lukaku, por cerca de 115 milhões de euros, é provavelmente o grande movimento do mercado para já. O futebolista canhoto chegou a Londres pela primeira vez em 2011.

A equipa treinada por Thomas Tuchel, campeã europeia e recém-vencedora da Supertaça Europeia, encontra agora um avançado que lhe oferece tudo: finalização, jogo de costas para a baliza, como um pivot, potência, técnica, capacidade de associação e uma agressividade venenosa e inteligente no ataque aos espaços deixados pelas defesas.

“O Chelsea pretende dar na Premier League o mesmo passo de gigante que deu na Liga dos Campeões e inicia a temporada com um treinador que é uma evidente mais-valia”, reflete Luís Catarino, comentador da "Sport TV", o canal que transmite a liga inglesa.

“Com o regresso do Lukaku a Stamford Bridge, os blues estarão mais poderosos a invadir o terço atacante do campo e apresentarão mais eficácia na concretização. Sozinho, ele tem o efeito de criar pânico em toda a equipa adversária. Este Lukaku não é o mesmo Lukaku que chegou do Anderlecht. Começou por evoluir com o Steve Clarke no West Bromwich e nunca mais parou de crescer”, acrescenta. Depois do empréstimo ao West Brom, o avançado jogou no Everton, Manchester United e Inter.

Apesar de tudo, de todas as mexidas nos rivais, e embora tenha perdido a Community Shield, o Manchester City continua a parecer o grande favorito para dar continuidade à jornada gloriosa que vem realizando — três campeonatos nos últimos quatro anos.

À contratação por uma verba recorde na Premier League (€117 milhões) de Grealish, que muitos temem que seja agora engolido e domesticado pelo jogo de posição de Pep Guardiola, os citizens estarão a tentar fechar Harry Kane. Em Inglaterra, dizem que o clube de Manchester poderá chegar aos €150 milhões pelo avançado do Tottenham. Sem Sergio Agüero e com a perda de protagonismo de Gabriel Jesus, é provável que chegue um número 9, mesmo que a contratação de Kane se transforme num fracasso. Bernardo Silva poderá estar de saída também, admitiu o treinador catalão.

Este verão trouxe algo diferente, quase como aquele cheirinho distante a algodão doce.

Talvez nunca tenhamos estado tão perto de saber como se daria Lionel Messi numa noite fria e chuvosa em Stoke, já que o adeus inesperado ao Barcelona precipitou certamente algumas esperanças estéreis no Etihad. O argentino até chegou a comentar essa fantasia, em tempos idos, com o jornalista Guillem Balague: “Aqueles que dizem isso deveriam saber que joguei em terríveis condições em Rosário, quando eu tinha 11 anos, com vidro no chão, com buracos e tudo o resto”, disse, então, o novo número 30 do PSG.

O City, consta na imprensa britânica, não terá avançado concretamente para o canhoto genial porque as fichas estarão todas em Kane, o melhor marcador da época passada da Premier League (23 golos) e figura decisiva em mais uma boa campanha da Inglaterra, desta vez num Europeu.

Voltando à realidade. “O Manchester City perdeu há dias a Supertaça contra o Leicester, mas relativizo isso pelo número elevado de ausências. O Guardiola encabeça o pólo mais dominante em Inglaterra, reforçou a dose criativa com a incorporação do Grealish, mas a concorrência deve apertar”, admite Catarino.

Essa concorrência deverá apertar com convicção dentro da mesma cidade, prometendo riqueza e grandeza aos dérbis de Manchester. O United, que acabou muitíssimo bem a temporada passada, contratou um dos futebolistas mais promissores da Europa. Jadon Sancho chegou a Old Trafford depois de muitas jogatanas de alto gabarito no Borussia Dortmund. O avançado terá custado qualquer coisa como €85 milhões.

Ash Donelon

A aparente permanência de Paul Pogba é outra grande notícia para Ole Gunnar Solskjaer. O francês maravilhou aqueles que o lambiam com os olhos durante o Campeonato da Europa.

O treinador do United, segundo classificado na liga anterior e finalista da Liga Europa, num exercício de humildade, admitiu recentemente um erro, que na verdade era uma armadilha irresistível. “Precisamos de chegar a abril e maio com jogadores frescos. Precisamos de jogadores com aquele fator X, para que possam fazer a diferença. No ano passado, por exemplo, talvez tenha exagerado com o Bruno Fernandes, mas foi porque ele era muito importante para nós”, disse, há dias. O médio português fez 72 jogos em 2020/21, apenas superado por Pedri (73), o rapazinho de 18 anos que esteve no Europeu e nos Jogos Olímpicos e que já marca presença nos treinos do Barcelona.

Não muito longe, talvez a 50 minutos de comboio, está Liverpool. É uma incógnita o que pode fazer a equipa de Jürgen Klopp, mas a presença de Virgil van Dijk, que acaba de renovar até 2025, oferece uma garantia e expetativas bem diferentes. Os reds perderam Georginio Wijnaldum para o PSG e contrataram Ibrahima Konate ao Leipzig. “Não deverão voltar a terminar a época 17 pontos atrás do campeão. No entanto, teremos de aguardar para ver que tipo de consistência apresentam em sequências mais longas sem o Wijnaldum”, alerta Luís Catarino. Do outro lado da barricada, existem alguns pontos de interrogação sobre o que conseguirá fazer Rafael Benítez no banco do Everton.

O maior elogio ao legado de Arsène Wenger, admitamos, é deixar o Arsenal para um lugar secundário nesta lengalenga. O comentador da "Sport TV" ajuda a explicar porquê: “O Arsenal está fora das provas europeias pela primeira vez desde 1995/96 e o [treinador Mikel] Arteta pode ter mais folga para um percurso sem tantos pedregulhos no campeonato. Gostei da ideia de contratar o Ben White [por mais de 50 milhões de euros] e o [ex-Anderlecht Albert] Lokonga, mas o treinador é o primeiro a saber que, por muito talento que exista no plantel, ainda precisam de muito tempo para ganhar cabedal e confrontar os colossos numa base regular”.

Matthew Ashton - AMA

Luís Catarino destaca ainda o “trabalho consistente” de Brendan Rodgers no Leicester. “Esteve no top-4 da tabela em 68 das 72 jornadas e, mesmo assim, não foram à Champions em 2020 e 2021 porque quebraram no fim. Jogam muito bem e compraram ao mesmo nível. Por exemplo, o [Red Bull Salzburg] Patson Daka foi uma escolha certeira pela velocidade e pressão que acrescenta, permitindo igualmente uma melhor gestão do Jamie Vardy, que completa 35 anos em janeiro”, recorda.

Já sobre o Tottenham, agora treinado por Nuno Espírito Santo (NES), o comentador antecipa uma vida difícil para chegar aos lugares de apuramento para a Liga dos Campeões: “Mas o Nuno Espírito Santo é bastante agregador e os spurs precisam disso para se soltarem, nomeadamente o Dele Alli. Atenção que o Tottenham tem um diretor-desportivo muito bom, o Fabio Paratici, e a compra do ‘Cuti’ Romero foi a melhor notícia para revitalizar um sector que já tinha ficado sem o [Jan] Vertonghen e, agora, sem o [Toby] Alderweireld”.

Tottenham Hotspur FC

E acrescenta: “Estou convencido que os dribles do Bryan Gil também vão encantar os ingleses e destaco os três dérbis que os spurs terão em setembro [Crystal Palace de Patrick Vieira, Arsenal e Chelsea]. Os resultados nesses jogos podem determinar a imagem que o Nuno vai construir em Hotspur Way”.

Cristian Romero, ex-Atalanta, custou aos cofres do Tottenham qualquer coisa como €55 milhões. Já Bryan Gil, que aterrou em Londres proveniente de Sevilha, custou €25 milhões mais o passe de Erik Lamela, o canhoto argentino que fez o golaço de letra na época passada. Os jornais dizem que Lautaro Martínez poderá ser uma hipótese para o ataque de NES, não se sabendo ainda se tal está dependente ou não da saída de Harry Kane.

Posto isto, o que podemos esperar desta edição da Premier League? “O feeling é que esta seja uma temporada em grande. O regresso mais massivo do público aos estádios, depois de meses de clausura, irá transmitir uma envolvência ainda superior em relação àquilo que víamos até ao confinamento. E é giro que a estreia aconteça em Brentford, que estão pela primeira vez a competir na Premier League e logo num dérbi londrino contra o Arsenal”, diz Catarino. Ao Brentford juntaram-se na promoção ao principal escalão do futebol inglês o Norwich e o Watford de Domingos Quina.

E conclui: “Para quem não sabe, Brentford é um clube de West London e tornou-se um caso de estudo mundial com base na gestão desportiva fortemente assente em dados estatísticos minuciosos, à boa maneira do ‘Moneyball’. O campeonato começa antes do fecho da janela de transferências, daí que o panorama ainda se vá alterar para as projeções mais concretas, pelo menos em relação à primeira volta. Em todo o caso, parece-me que as equipas mais preparadas para alcançar o título são mesmo aquelas que ficaram nos quatro primeiros lugares”. Ou seja, Manchester City, Manchester United, Liverpool e Chelsea.

A primeira jornada da Premier League

Sexta-feira

Brentford-Arsenal (20h, Sport TV 2)

Sábado

Manchester United-Leeds United (12h30, Sport TV 3)

Leicester-Wolves (15h, Sport TV 2)

Watford-Aston Villa

Everton-Southampton (15h)

Chelsea-Crystal Palace (15h)

Burnley-Brighton (15h)

Norwich-Liverpool (17h30, Sport TV 1)