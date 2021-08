Bruno Fernandes: “Se eu for treinador quero ser menos chato que o Jorge Jesus”

Ainda falta muito para o final da carreira, mas Bruno Fernandes já admitiu que tornar-se treinador é algo que pensa para o futuro. E numa entrevista para o canal ESPN Brasil, o médio português brincou quando questionado sobre se mantém esse objetivo.

“Se eu for treinador quero ser menos chato que o Jorge Jesus, isso é o principal!”, respondeu o jogador entre sorrisos, frisando depois que o treinador com quem trabalhou no Sporting é uma das suas referências.

“Tive muitos treinadores de quem eu gosto, o mister Jorge Jesus é um deles, aprendi muito com ele. O facto de ter estado em diferentes países com diferentes treinadores também me ajudou ao meu conhecimento futebolístico e a ser melhor como jogador”, explicou o jogador do Manchester United

“Acredito que se um dia chegar a ser treinador que toda a experiência que tenho tirado ao longo dos anos me vai ajudar a retirar um pouquinho de cada treinador, daquilo que eu acho que são aspectos positivos”, disse ainda, lembrando que há aspectos nos treinadores que por vezes os jogadores não gostam, mas que “serão importantes no futuro”, caso enveredem por esse caminho no final da carreira.

“Para se ser treinador também é preciso ter bons jogadores à volta, jogadores que entendam o jogo. Muitas vezes são os jogadores a fazer os treinadores, mas também há muitos treinadores que tornam os jogadores melhores”, sublinhou ainda o médio.

Quanto à nova época no Manchester United, Bruno Fernandes sublinhou que é preciso não colocar pressão nos reforços do clube, nomeadamente em Jadon Sancho e Raphael Varane.

“Todos os jogadores que são contratados podem e têm de acrescentar alguma coisa, mas não podemos esperar que venham e mudem completamente o rumo do clube ou que sejam imediatamente os responsáveis por levar o clube para a frente”, aponta, dizendo ainda que Sancho e Varane são “dois jogadores de altíssimo nível”.

“Esperamos muito deles, mas a pressão que colocamos tem de ser a mesma que se coloca em quem já cá está. Com estes jogadores, de nome e qualidade, devemos trazer mais responsabilidade à equipa. Queremos ganhar, queremos troféus e sabemos que ao contratar estes jogadores estamos mais perto de o fazer”, referiu ainda o internacional português.

O Manchester United estreia-se este sábado na nova época da Premier League, frente ao Leeds, às 12h30.