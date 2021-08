FIFA e UEFA lamentam a morte de Gerd Muller

A FIFA e a UEFA lamentaram este domingo a morte do antigo futebolista Gerd Müller, conhecido como o ‘bombardeiro’, campeão da Europa e do mundo pela Alemanha, e que continua a ser o melhor marcador do campeonato germânico.

Em comunicado, o organismo máximo do futebol mundial lembra que Müller foi “o melhor marcador do Mundial de 1970” e “marcou o golo que em 1974 deu o título à República Federal da Alemanha” e endereça “os mais sentidos pêsames à família, amigos e adeptos alemães”.

A UEFA também lamenta a morte de Müller, que tinha 75 anos, e garante que o antigo futebolista, que sempre representou o Bayern de Munique “será sempre recordado como um dos melhores futebolistas de todos os tempos”.

Müller, que chegou ao Bayern em 1964, ganhou três Taças dos Campeões Europeus, um Taça das Taças, uma Taça Intercontinental, quatro campeonatos e quatro Taças da Alemanha, tendo conquistado o Europeu de 1972 e o Mundial de 1974, no qual marcou o golo decisivo na final frente aos Países Baixos.

Ao serviço da 'mannschaft', Muller marcou 68 golos em 62 jogos.