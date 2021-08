"Graças a Deus apareceu o Sevilha": o haraquiri de Papu Gómez na Atalanta e as versões opostas sobre uma tentativa de agressão

Às vezes, dá-se com a tecla. Descobre-se a maneira magistral de tirar um café ou a quantidade de sal perfeita, perfeita para uma qualquer manja cheia de segredos. E se alguém dá uma dica em desfavor dessa maravilhosa e notável descoberta, o nariz fica contorcido. Foi mais ou menos isso que aconteceu a Papu Gómez, num jogo da Liga dos Campeões, entre Atalanta e Midtjylland.

“Desobedeci a uma indicação tática.”

As coisas estavam tão bem, pela esquerda, com a bola, ela sim, a demonstrar obediência às botas que transportam sabedoria lá dentro. O jogo fluía, estava num daqueles dias porreiros. O argentino, hoje no Sevilha, admitiu em entrevista ao “La Nación” que, a dez minutos do intervalo, Gian Piero Gasperini lhe disse para passar para a direita.

Gómez recusou.

Um futebolista sabe que aquela atitude, quase sempre, é um haraquiri domingueiro (foi a meio da semana, neste caso). Ou seja, já antecipava que seria substituído, ainda por cima os dinamarqueses estavam a vencer.

Josip Iličić acabaria por entrar no seu lugar. Mas a história não fica por aqui, como até Papu achava que ficaria. “Estava muito bem que se zangasse. Já sabia que me ia tirar, e assim foi. Mas, no balneário, durante o intervalo, foi longe demais, passou os limites e tentou agredir-me fisicamente”, denunciou, numas declarações que caíram no mundo futeboleiro como um tijolo cai em cima de uma flor.

Jonathan Moscrop

E assim explicou finalmente aos adeptos porque desapareceu das equipas da Atalanta e começou a treinar com as reservas. Papu diz que pediu desculpa ao grupo e ao treinador, pois, como capitão, deu um mau exemplo desobedecendo a uma indicação. Mas queria que Gasperini atravessasse a mesma ponte. “Tive de ir embora. Esperava um pedido de desculpas do treinador, que jamais chegou”, contou ainda.

O momento “intolerável” não desaguou nesse lamento. O futebolista diz que faltou “tomates” aos proprietários do clube para exigir esse pedido de desculpas. E culpa a lógica económica, já que Gasperini “é um dos melhores treinadores da Europa” e dá muito dinheiro ao clube com as vendas.

A outra versão da história, como seria de esperar, aterrou no espaço mediático não muitas horas depois daquela acusação grave. "O comportamento do Gómez, dentro e fora do campo, tornou-se inaceitável para o treinador e para os companheiros de equipa", deu troco Gasperini, em declarações à "Gazzetta dello Sport", garantindo mesmo que o futebolista argentino teve atitudes "inaceitáveis" durante muito tempo.

"A agressão física foi dele, não minha, mas o verdadeiro motivo para a saída dele foi ter faltado ao respeito de maneira grave ao proprietário do clube", explicou o treinador, de 63 anos, na Atalanta desde 2016.

Sevilha, Messi e La Liga

Para sair de Bergamo, Papu Gómez diz ter vivido outra tormenta. O clube, que é uma sensação que mais parece eterna, recusou deixá-lo sair para os grandes de Itália, já que estariam a reforçar os rivais diretos. Estados Unidos ou Arábia Saudita seriam o ideal, mas o jogador não queria.

Até que “gracias a Dios” apareceu o Sevilha, um clube onde outrora também atuou outro dios, Diego Armando Maradona. “A lembrança de Diego está por todos os lados. Encanta-me usar a camisola que Diego usou. Enche-me de orgulho.”

Christian Liewig - Corbis

Na longa entrevista, naquele importante periódico argentino, Papu aborda outros temas, como a “surpreendente” transferência de Leo Messi para o PSG e a sua liderança na seleção argentina (“é o mais simples e o mais normal de todos nós”), a vitória na Copa América e também as diferenças que sente na La Liga.

“Em Espanha, joga-se um futebol muito mais rápido, tens menos tempo para pensar”, ia refletindo. “Os campos estão sempre muito molhados e a bola corre muito veloz. Em Itália, como os rivais esperam por ti e se fecham lá atrás, isso dá-te margem para administrar com mais comodidade a bola. Em Espanha, o jogo é mais vertical e em Itália a proposta é mais tática e posicional.”

O argentino - que em fevereiro de 2020 deu uma das mais belas entrevistas de futebol ao “El País”, onde referiu que uma gambeta abre o mundo inteiro e que o segredo estava no posicionamento do árbitro - não tenciona voltar à Argentina. Jogar e viver lá não é uma opção seguramente, avisa. O telefone tocou, com pessoas importantes de grandes clubes argentinos do outro lado, mas nada lhe seduz nesse regresso.

STRINGER

Papu surgiu no futebol profissional no Arsenal de Sarandí, jogando depois duas épocas no San Lorenzo antes de se mudar para o Catania, em Itália. O ambiente no seu país deixa-o stressado, habituou-se ao ritmo e costumes europeus. Só haveria um cenário em que admitiria regressar: se fosse treinador e lhe ligassem.

E assim deixou uma pista para o futuro. O homem que olha para os movimentos do árbitro, para descobrir onde há espaço ("está sempre sozinho"), quer um dia fazer uma equipa de futebol dar com a tecla.