Depois da tempestade, ainda há muito para fazer. Kai Havertz quis ajudar e doou 200 mil euros à Cruz Vermelha alemã

As imagens chocaram o mundo. Via-se a água a invadir as ruas e a entrar por milhares de casas sem pedir licença, escombros e carros enterrados na lama, o chão a ceder e diversas pessoas desesperadas por terem perdido familiares ou as suas casas. O cenário parecia tirado de um filme, mas não foi ficção. Foi a Alemanha de julho de 2021.

Concretamente, foram os estados de North Rhine-Westphalia e Rhineland-Palatinate. E foi no primeiro que Kai Havertz cresceu e viveu até assinar pelo Chelsea. O jogador estava de férias quando recebeu uma chamada do pai, que lhe contou que não parava de chover torrencialmente há alguns dias. E depois viu as imagens.

“Simplesmente horrível”, disse Havertz ao ‘The Guardian’. “Famílias e pessoas a perderem tudo - casas, roupas, animais de estimação. Foi para todo o país e para todo o mundo um desastre. Nunca poderia imaginar que algo assim alguma vez acontecesse na Alemanha, com tantas pessoas a morrer. Quando ouço falar de coisas como esta, só consigo imaginá-las muito longe. Mas neste momento, aconteceu-nos a nós".

O jogador do Chelsea e da seleção alemã tenta agora ajudar os mais afetados pela tragédia. Começou com uma doação de 200 mil euros à Cruz Vermelha do país, mas não ficou por aí. Havertz desenhou um modelo de chuteiras, que vai usar no próximo jogo do clube inglês, frente ao Arsenal, e depois leiloar de forma a angariar mais dinheiro. Além disso, 99 pares das chuteiras estarão disponíveis para venda e as receitas revertem para a mesma causa.

E toda a ajuda é necessária. É que a calma depois da tempestade ainda não chegou.

“As pessoas não têm gás, eletricidade, água potável, comunicações. Algumas não têm roupa ou mesmo uma casa para viver”, lembrou o jogador. “A situação ainda é muito má. As pessoas vivem neste momento em abrigos, com centenas de pessoas a dormir num dormitório. E parece-me que quase todos já se esqueceram destas coisas".

As cheias e outras mudanças que se tem notado nos últimos tempos levaram o jogador a pensar no tema das alterações climáticas e na necessidade de aprender mais sobre o assunto.

“Penso que todos nós o sentimos: que algo está a mudar. Neste momento não estou muito envolvido nestes tópicos, mas quero fazê-lo mais nos próximos anos. Os animais significam muito para mim e com os animais vem a natureza e o clima e por isso, para mim, eles são muito importantes”, afirmou Havertz.

Além da Alemanha, onde mais de 180 pessoas perderam a vida por causa das cheias, a Bélgica foi também muito afetada, contabilizando pelo menos 42 mortos. Países Baixos, Suíça e Luxemburgo sofreram também com o mau tempo.