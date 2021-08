José Peseiro já não é selecionador da Venezuela: “14 meses de salário em atraso é uma situação insustentável”

A ambição esteve-lhe no discurso, logo ao primeiro dia de apertos de mãos, assinaturas no papel e fotografias tiradas com sorrisos: "A Venezuela vive hoje o seu melhor momento. Venho com o propósito principal de contribuir para poder estar no Mundial do Qatar de 2022". Era fevereiro de 2020 e José Peseiro estava em Caracas, a ser confirmado como o novo selecionador do país.

Ano e meio depois, o treinador português abeirou-se de um computador ou telemóvel esperto e publicou uma mensagem nas suas redes sociais a dar conta do fim da aventura da Venezuela, sem um final feliz.

José Peseiro rescindiu contrato com a Federação Venezuelana de Futebol por ter chegado "a uma situação de 14 meses de salário em atraso", que considerou "insustentável". O português e a equipa técnica que o acompanhou revelaram "a profunda tristeza" por abandonarem "um projeto" ao qual se dedicaram "com o maior compromisso, esforço e emoção"

O treinador português, de 61 anos, assegurou que fizeram "tudo, realmente tudo", até sentirem "que não havia condições para continuarem". Até aqui, Peseiro garante que "encontraram forças para desenvolver" o seu trabalho "com a máxima exigência", apesar de "todas as adversidades".

Em ano e meio com o selecionador português, a Venezuela fez 10 jogos, ganhando um, empatando três e perdendo seis. A única vitória surgiu em jogo a contar para a qualificação rumo ao Mundial do Qatar, agendado para o próximo ano — a seleção venezuelana está no 9.º lugar entre 10 países. Na última Copa América, realizada este verão, a equipa teve dois empates e um par de derrotas.

Jorge Giménez, presidente da Federação Venezuelana de Futebol, explicou que a entidade está em processo de reestruturação interna, com dificuldades financeiras que geram algum descontentamento e que em setembro será alvo de uma auditoria por parte da FIFA e da Confederação de Futebol da América do Sul (Conmebol).

“Há descontentamento de pessoas que deram o seu trabalho e a cara por este país, sem nenhum tipo de mesquinhez, mais bem comprometidos com a seleção e com o país, como é o caso de José Peseiro, a quem todo o país tem que estar agradecido por tudo o que tem feito por nós, porque tem vivido momentos difíceis, durante os quais se manteve firme, dando a cara pela seleção e pelo país (Venezuela), mas tudo tem um limite”.