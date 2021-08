Agora com Kane no relvado, Nuno volta a vencer na Premier League contra velhos conhecidos e imita arranques no Rio Ave, FCP e Wolves

A vida não está a correr nada mal a Nuno Espírito Santos (NES). Substituir José Mourinho já não é um dos maiores presentes envenenados do futebol, já se sabe, principalmente depois dos trabalhos no FC Porto, Chelsea e Inter, mas ainda assim há expectativas. Agora no Tottenham, ex-jogador de José, Nuno está a começar da melhor maneira: dois jogos na Premier League, duas vitórias.

E não foram exatamente seis pontos simples. Na primeira jornada, os rapazes de Nuno venceram o poderoso e campeão nacional Manchester City. Na segunda jornada, numa casa que bem conhece, o treinador português foi à sua antiga casa ganhar ao Wolves, agora treinado por Bruno Lage.

Não é, na verdade, uma novidade para NES começar com seis pontos em tantos possíveis. Já o fizera no Rio Ave, em 2013/14, na segunda temporada como treinador principal, contra Belenenses e Vitória de Setúbal.

O treinador até repetiu o feito, em 2016/17 e 2017/18, como treinador do FC Porto e Wolves, no Championship. Os rivais vencidos foram Rio Ave (3-1, Corona, André Silva e Herrera), Estoril (1-0, André Silva), Middlesbrough e Derby.

NurPhoto

As boas notícias, apesar da derrota em Paços de Ferreira a contar para o play-off da Conference League, continuam: Nuno contou finalmente com Harry Kane, que já esteve na lista de convocados, acabando por entrar aos 72’.

“Ele esteve bem, ajudou a equipa”, disse no final o treinador sobre o avançado inglês. “Está ainda no processo de melhorar a sua condição física. Mas é um dos melhores jogadores do mundo. [O Harry] ajudou a equipa na posse de bola.”

NES admitiu ainda satisfação pela receção dos adeptos ao internacional inglês que ajudou a seleção a chegar à final do Campeonato da Europa. “Fiquei muito satisfeito com a atitude dos fãs. Temos de estar juntos. Temos uns adeptos maravilhosos e temos de estar agradecidos a isso.”

O Tottenham vai agora receber o Paços de Ferreira, na quinta-feira, na segunda mão do play-off da Conference League. Na Premier League, seguem-se Watford e Crystal Palace.