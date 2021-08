Chievo Verona, outro histórico de Itália à beira do fim devido a problemas financeiros

As bancarrotas, refundações e mudanças de nome são um cenário recorrente nos clubes italianos. Ver emblemas com passado na Serie A a terem de descer aos infernos ou até desaparecem tornou-se algo que, de tempos a tempos, sucede no calcio.

Ora, desta feita é o Chievo Verona que está quase a ter de fechar portas. O clube, que na época passada ficou em 8.º lugar na Serie B (o segundo escalão do futebol italiano), foi impedido pela Federação Italiana de Futebol (FIGC) de se inscrever na presente edição do campeonato devido à sua má situação financeira.

Os jogadores, técnicos e restante staff do clube ficaram livres dos seus contratos por não irem disputar a categoria para a qual tinham assinado, mas a FIGC comunicou ao Chievo que, se encontrasse um novo proprietário que solucionasse a crise financeira, poderia jogar na Serie D. O prazo para a manifestação de interesse de novos proprietários junto da Câmara Municipal de Verona terminou no passado sábado, pelo que o mais provável é mesmo que o clube tenha de desaparecer.

A última esperança do clube é a data limite que a Federação estabeleceu para que lhe chegassem as garantias económicas para proceder ao registo do Chievo na Serie D. No entanto, esse prazo termina na terça-feira, 24 de agosto, e não se vislumbra uma solução. Na semana passada, um tribunal rejeitou o recurso do clube da decisão de não poder atuar na Serie B, confirmando os incumprimentos de obrigações fiscais no período entre 2014 e 2018.

A morte do Chievo já foi anunciada por Sergio Pellissier, lenda do Chievo que entre 2000 e 2019 realizou 517 partidas e marcou 138 golos pelo clube. O antigo jogador liderava um grupo que estava a tentar encontrar financiamento para salvar a instituição, mas não conseguiu o seu objetivo e, num post no Instagram, expressou a sua tristeza: “Terminou a história do clube que me deu tanto. Hoje é um dos dias mais tristes da minha vida”, escreveu Pellissier, que assegurou ter “tentado com todas as forças” fazer tudo para “continuar esta história maravilhosa”.

No entanto, acrescentou o ex-jogador, “não foi possível". O antigo avançado achava que "haveria mais pessoas prontas a dar tudo para salvaguardar um património desta cidade e do futebol em geral, mas não foi assim”, lamentando a falta de capacidade para arranjar uma solução financeira para o clube.

O Chievo Verona viveu, durante quase toda a sua história, à sombra do Hellas Verona, mas no começo do século XXI conseguiu surpreender o futebol italiano. Em 2001/02, na época de estreia na Serie A, os gialloblu terminaram num fantástico 5.º lugar, garantindo assim a sua primeira classificação europeia de sempre.

Em 2005/06, os escândalos do Calciopoli sancionaram várias equipas e, como resultado disso, o Chievo terminou essa edição da Serie A no 4.º lugar, o que levou o clube a disputar as eliminatórias de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. Após ser eliminado pelo Levski Sofia, a equipa italiana foi relegada para a Taça UEFA, onde perdeu contra o Sporting de Braga de Carlos Carvalhal, na primeira ronda.

Em 2018/19, o Chievo Verona disputou pela derradeira vez a Serie A, tendo terminado essa edição da competição no último lugar e atuado nas duas últimas campanhas na Serie B. Agora parece condenado a fechar portas.