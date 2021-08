Kompany e David Silva vão ter estátuas no estádio do City. Agüero é o próximo

Quando, no próximo sábado, o Manchester City receber o Arsenal, o encontro entre Pep Guardiola e o ex-adjunto, Mikel Arteta, será o menos interessante do dia. David Silva e Vincent Kompany vão reencontrar-se, fora do estádio, em forma de estátua.

O City vai homenagear desta maneira as passagem por Manchester de David Silva, atualmente na Real Sociedade, e de Vincent Kompany, a treinar o Anderlecht. O escultor Andy Scott, que apenas contactou com os homenageados virtualmente, foi o escolhido para erguer as estátuas, conta o "Guardian".

O ex-defesa belga, que venceu a Premier League quatro vezes e tantos outros troféus, chegou em 2008, do Hamburgo. Até 2019, transformou-se no líder mais importante da história recente do clube. Já David Silva, que aterrou em Manchester em 2010, proveniente do Valencia, esteve 10 anos no clube e é definitivamente um dos jogadores mais especiais que passaram por aquele estádio.

“É sempre bonito ser reconhecido por todo o tempo que passei no clube e com algo que vai permanecer para sempre”, admitiu entretanto David Silva, aqui citado pelo desportivo “AS”.

“Estou consciente da magnitude e da importância de ter uma estátua ali. É um motivo de orgulho, algo que os adeptos poderão ver em cada jogo. Gostaria que a minha família e o meu filho o vejam e tenham uma grande recordação”, acrescentou.

Sergio Agüero será o próximo, anunciou ainda o clube que é campeão nacional. A estátua de Kun, atualmente no Barcelona, estará de pé em 2022.