Não, não é mentira. Pedri foi mesmo de férias

Jogar, férias e voltar a jogar. É esta a rotina dos jogadores de futebol ano após ano. Ou pelo menos era, até Pedri ter terminado a época anterior apenas depois do início da atual.

O espanhol, de 18 anos, teve um ano que dificilmente vai esquecer. Começou com a estreia na elite do futebol ao serviço do Barcelona e continuou com a estreia pela seleção principal de Espanha. No final da época para os clubes, marcou presença no Euro 2020, que se jogou em 2021 após o adiamento por causa da pandemia, e logo a seguir nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

E se depois de tudo isto umas férias já eram mais do que merecidas, Pedri disse “ainda não” e iniciou a temporada 2021/22 sem um período de descanso.

Ao jornal espanhol "Sport", o jogador mostrou-se satisfeito com o elevado número de jogos: “Para mim, jogar tanto é um regalo”.

No total foram 73 jogos, uma vez que a Espanha chegou às semi-finais do Europeu e à final dos Jogos, que perdeu frente ao Brasil, ficando, assim, com a medalha de prata. Ao longo da temporada 2020/21, Pedri arrecadou o título de jogador que mais jogos disputou, superando os 72 jogos de Bruno Fernandes, e na temporada atual soma já dois em que foi titular pelo Barcelona.

O jogo do passado sábado, frente ao Athletic , foi o último antes das férias que tardaram, mas chegaram.

Quem deu a notícia foi o próprio jogador, ao publicar uma fotografia nas suas redes sociais em que aparece com um amigo dentro de um avião. O primeiro destino foi Tenerife, em Espanha, onde no mesmo dia tinha à sua espera familiares, amigos, representantes políticos e membros da equipa de futebol local, que foi o seu primeiro clube, para uma homenagem devido à conquista da medalha olímpica.

Segundo Koeman, treinador do Barcelona, o jogador terá duas semanas de descanso, uma vez que o objetivo é estar disponível para o jogo com o Sevilha, da quarta jornada da Liga Espanhola.