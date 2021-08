Ronaldo ficou no banco e em Inglaterra dizem que o Tottenham está atento, mas Nedved garante: “Vai ficar na Juventus”

Antes do jogo, mais ou menos a uma hora do apito inicial, já havia conversa. Cristiano Ronaldo estava no banco e isso não é a coisa mais habitual do mundo. Estaria de saída?

Em Inglaterra até há rumores de que o Tottenham, agora treinado por Nuno Espírito Santo, estará na corrida para garantir o capitão da seleção portuguesa. Mas na altura, ainda antes do Udinese-Juventus começar, Pavel Nedved, o vice-presidente do clube de Turim, tentou baixar o lume em que ardia a especulação.

“Devemos tentar não criar histórias sensacionais onde não existem”, disse o checo ao canal DAZN. “Foi uma decisão partilhada com o jogador. No início da época, naturalmente não está no topo da condição física. O treinador está a tentar usar o melhor 11 neste momento. Por exemplo, o Giorgio Chiellini também está no banco.”

Nedved insistiu então que a decisão foi meramente técnica, já que se procurou encontrar a equipa titular que garantia mais competitividade no domingo, na estreia da Serie A.

“Posso confirmar absolutamente que o Ronaldo vai ficar na Juventus esta época”, garantiu ainda, aqui citado pelo "The Guardian". Fabrizio Romano, o jornalista italiano com mais reputação no que toca a transferências, diz que o clube italiano não recebeu qualquer proposta oficial por Cristiano.

A Juve estava a vencer por 2-0 aos 23’, com golos de Dybala e Cuadrado, mas uma tarde infeliz de Wojciech Szczesny permitiu à equipa de Udine chegar ao empate - marcaram roberto Pereyra e Gerard Deulofeu.

Cristiano entrou quando faltava meia hora para os 90'.

Depois de um cabeceamento perigoso, conseguiu finalmente, nos descontos, meter a bola onde ele tanto gosta. Celebrou, tirando a arrojada camisola que faz lembrar uma prova de ciclismo, e os colegas estavam em êxtase. Cristiano voltara para resolver, como tantas vezes fez. Mas o VAR entrou em ação e interrompeu aquele primeiro conto de fadas da temporada da Juventus, que procura, agora com Massimiliano Allegri, recuperar o scudetto.