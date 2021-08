Clubes da Premier League decidem não ceder futebolistas a seleções que joguem em países na lista vermelha do governo do Reino Unido

A pandemia de covid-19, e todos os condicionamentos que esta provoca, continua a afetar o mundo do futebol. Desta feita, foram os clubes da Premier League a anunciar, em comunicado, terem decido “de maneira relutante, mas unânime”, não libertar os seus jogadores para os compromissos das seleções nacionais que disputem os seus encontros de setembro em países que estejam na lista vermelha do governo britânico.

A medida tomada pelos clubes, que foi “fortemente apoiada pela Premier League”, irá afetar “cerca de 60 jogadores de 19 clubes”, os quais “deveriam viajar para 26 países da lista vermelha” na próxima paragem para partidas das seleções nacionais. A razão para esta decisão prende-se com a necessidade de, no regresso ao Reino Unido, os jogadores que estivessem nesses países terem de realizar um período de quarentena de 10 dias, segundo as regras do governo britânico.

De acordo com o referido comunicado, houve “conversações entre a Federação Inglesa e o governo para encontrar uma solução”, no entanto devido às “vigentes preocupações com a saúde pública” relacionadas com os “viajantes de países da lista vermelha”, foi decidido que “não haveria qualquer exceção”.

Se os atletas fossem forçados a realizar quarentena, isso afetaria, diz o comunicado, a sua presença e preparação para duas jornadas da Premier League, uma partida das competições europeias e a 3.ª ronda da Taça da Liga, dado que estariam em causa “não só os 10 dias num hotel no regresso ao Reino Unido”, mas também “tempo adicional para recuperar a forma física.”

O CEO da Premier League, Richard Masters, explicou a decisão, dizendo que “os clubes da Premier League sempre apoiaram o desejo dos seus jogadores em representarem os seus países”, mas que “dadas as novas circunstâncias”, não “seria razoável libertar os atletas.” Masters justifica que “a quarentena iria ter um impacto significativo no estado físico” dos futebolistas, garantindo “entender os desafios do calendário internacional e estar aberto a novas soluções”.

Esta decisão terá impacto em várias das principais estrelas da Premier League, visto que países como o Egito, o Brasil ou a Argentina estão na lista vermelha.

Mohamed Salah, por exemplo, não poderá participar no duelo de qualificação para o Mundial entre o Egipto e Angola, a realizar a 2 de setembro, no Cairo. A Federação Egípcia já havia anunciado ontem ter sido informada pelo Liverpool que Salah não estaria disponível.

A 5 de setembro, Brasil e Argentina enfrentam-se no Maracanã para a segunda de três partidas de apuramento para o Mundial que cada seleção da América do Sul realizará no próximo mês, e o escrete poderá apresentar-se bastante desfalcado. Tite chamou oito atletas da Premier League (Alisson, Fabinho, Firmino, Ederson, Gabriel Jesus, Thiago Silva, Fred, Richarlison e Raphinha) para a seleção brasileira, ao passo que a Lionel Scaloni não poderá contar com Emiliano Martínez e Buendía, do Aston Villa, e Cristian Romero e Lo Celso, ambos do Tottenham.