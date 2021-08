Acabou-se a novela: Harry Kane diz que vai ficar no Tottenham

Não há defeso sem novela, mas até os enredos mais longos têm o seu fim. E foi o próprio Harry Kane a colocar um ponto final numa das histórias mais intermináveis da pré-época: afinal, vai continuar no Tottenham depois de alegadamente ter forçado uma saída para o Manchester City.

Foi através do Twitter que o avançado inglês deu a boa nova aos adeptos do clube do norte de Londres. "Foi incrível a receção que tive dos adeptos dos Spurs no domingo e ler algumas das mensagens de apoio que recebi nas últimas semanas. Foi ficar no Tottenham este verão e 100% focado em ajudar a equipa a atingir o sucesso", pode ler-se no tweet que terá deixado os adeptos do Tottenham com um sorriso nos lábios, tal como o seu novo técnico, o português Nuno Espírito Santo.

O ponta de lança de 28 anos regressou à competição na última jornada da Premier League, na vitória do Tottenham frente ao Wolverhampton. De acordo com a imprensa britânica, o Manchester City ainda tentou na última semana uma derradeira ofensiva por Kane, mas os altos valores pedidos pelos londrinos (à volta dos 180 milhões de euros) deitaram por terra a transferência.

Kane fará assim a sua nona temporada completa no Tottenham e deverá na quinta-feira ser opção para a 2.ª mão do playoff de acesso à Liga Conferência frente ao Paços de Ferreira - na 1.ª mão, em Portugal, o Paços venceram por 1-0.