Gianni Infantino pede “apoio” a Boris Jonhson para que “os jogadores não sejam privados da oportunidade de representar os seus países”

É um dos temas do momento no futebol internacional. Os emblemas da Premier League comunicaram que, devido à necessidade de realização de um período de quarentena de 10 dias, não irão ceder os seus jogadores a seleções que, na janela internacional de setembro, disputem partidas em territórios que estejam na lista vermelha do governo do Reino Unido. Após este anúncio, a La Liga manifestou, também, o seu apoio “em todos os âmbitos” aos “clubes espanhóis que não libertem os seus jogadores internacionais” para as convocatórias de seleções da América do Sul.

Ora, perante este cenário, que afeta muitas seleções que, nas próximas semanas, realizarão duelos de qualificação para o Mundial 2022, a FIFA entrou em ação. O presidente da entidade máxima do futebol mundial, Gianni Infantino, redigiu um comunicado no qual se dirigiu diretamente a Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, para tentar encontrar uma solução para o problema.

“Sobre a questão das restrições de quarentena em Inglaterra para futebolistas que regressem de países da lista vermelha”, lê-se na nota emitida pela FIFA em nome do seu presidente, “escrevi ao Primeiro-Ministro Boris Johnson e apelei para o apoio necessário” para que “os jogadores não sejam privados da oportunidade de representar os seus países nos jogos de qualificação para o Mundial”, naquela que é “a derradeira honra para um futebolista profissional”.

Infantino, que classifica a cedência dos jogadores às suas seleções como “uma matéria de grande urgência e importância”, solicita “uma abordagem similar à adotada pelo governo britânico para os jogos da fase final do Euro 2020”, referindo-se aos acordos realizados entre Downing Street e a UEFA para permitir que as meias-finais e final do Europeu se disputassem em Wembley com mais de 60 mil pessoas nas bancadas, não tendo, por exemplo, alguns VIP’s de realizar quarentena.

O presidente da FIFA pede, também, “solidariedade de cada Federação, Liga e clube para fazer o que está certo e é justo para o futebol mundial”. Infantino salienta que “muitos dos melhores jogadores do mundo competem em Inglaterra e Espanha, e nós acreditamos que esses países também partilham a responsabilidade de preservar e proteger a integridade desportiva das competições de todo o mundo”.

Infantino termina com um pedido para que se “libertem os jogadores internacionais para os jogos de qualificação para o Mundial 2022”.