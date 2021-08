Olá PSG, podemos falar com o Mbappé? Real Madrid já terá feito uma proposta de €160 milhões ao clube francês

O rumor não demorou muitos dias as espreguiçar-se, sair da cama e colocar os pés no chão, encaminhado-se a passo supersónico para sair à rua e mostrar-se ao mundo, berrando as suas intenções: com o choque de ver Lionel Messi a ser contratado pelo Paris Saint-Germain a rebentar de estrelas, alguma dessas estrelas poderiam não achar muita graça a terem uma convivência ainda mais estrelada no clube.

Diz-se e escreve-se que esta é uma parte da história que explica o que se tem ouvido e lido de Kylian Mbappé. A outra é o que ele tem na cabeça desde a infância feita num subúrbio de Paris, onde forrava o quarto com posters de um certo jogador, de um certo clube. Era Cristiano Ronaldo, vestido à Real Madrid.

O português nada tem a ver com estes rumores em que os espanhóis são os todos-responsáveis: o clube da capital terá feito uma proposta de €160 milhões ao PSG para contratar o avançado francês.

A notícia está na "Marca", no "As", no "El País" e no "L'Équipe", todos dando conta de que o Real Madrid já terá pedido autorização ao clube gaulês para negociar diretamente com Mbappé, cujo contrato com o PSG termina no próximo verão e, portanto, caso não seja renovado, os franceses só terão até janeiro para rentabilizar o investimento de €180 milhões que fizeram em 2018.

No fim de semana, enquanto cumpria deveres de comentário televisivo aos jogos da Ligue 1 pela "Amazon Prime", perguntaram a Thierry Henry o que achava de tudo o que se tem dito e não confirmado sobre Mbappé: "Não sei o que se está a passar, podemos sempre especular e dizer muitas coisas. O que vejo é que ele ainda ali está, a treinar, a correr e a tentar criar coisas para os companheiros de equipa".

O antigo avançado francês, que também começou a carreira no futebol sénior no AS Monaco, argumentou que Mbappé "está a honrar o seu contrato, não está a fazer nada de mal e vai respondendo dentro de campo".