PSG assume que Mbappé quer sair e critica Real Madrid: “Se um jogador quiser ir, ele vai, mas mediante as nossas condições”

Durante semanas a saída de Kylian Mbappé do PSG e possível transferência para o Real Madrid não passou de uma grande quantidade de rumores, mas desde terça-feira tudo mudou. O clube espanhol apresentou uma proposta ao clube francês, no valor de 160 milhões de euros, para levar o jogador para a capital de Espanha já esta época.

A resposta do PSG chegou esta quarta-feira através de Leonardo, antigo internacional brasileiro e diretor desportivo do clube. Em entrevista conjunta à "Marca", "L'Équipe", "Le Parisien", AFP e RMC, o diretor não poupou nas críticas ao Real Madrid e à proposta apresentada e deixou a porta aberta, mediante as condições do clube, para quem quiser sair.

“Consideramos que a oferta não é suficiente. Não vou confirmar os números, mas é à volta dos 160 milhões. É menos do que aquilo que pagámos por ele”, diz o brasileiro.

Ainda assim, para o diretor o grande problema não é esse.

“É a forma como foi feita [a oferta], desrespeitosa. Fizemos tudo para que Mbappé estivesse connosco e não vamos alterar o plano. Kylian está no centro do projeto, mas não está acima dele. Se ele quiser sair, sairá, mas com as nossas condições como qualquer outro jogador. Não podemos alterar o plano uma semana antes do fecho do mercado. Se um jogador quiser ir, ele vai, mas mediante as nossas condições”, afirmou, revelando que acredita que a vontade do jogador é deixar Paris.

As críticas ao Real Madrid continuaram ao longo da entrevista. Leonardo descreve o comportamento do clube ao longo dos últimos dois anos como “incorreto”, “ilegal” e “inaceitável”, referindo-se às conversas que têm existido com diversas pessoas, incluindo a família do jogador. O diretor considera ainda que “apresentar uma oferta sete dias antes do fim do mercado e um ano antes do fim do contrato [de Mbappé] parece uma estratégia para passar a impressão de que tentaram tudo”.

A resposta à oferta que o clube espanhol colocou na mesa já foi dada e ainda não foi apresentada nenhuma contraproposta: “Dissemos verbalmente não ao Real Madrid e não recebemos outra oferta”, disse.

Em relação ao jogador, Leonardo deixa claro que a posição do clube nunca foi a favor da venda e que o objetivo continua a ser a renovação, até porque Mbappé "sempre prometeu que nunca deixaria o clube como agente livre”. Ainda assim, não esconde o descontentamento.

“Honestamente, não estamos contentes. Mas nada nem ninguém nos vai tirar o sonho que queremos realizar e que criámos. Há um contrato de um ano e uma oferta que não é suficiente. Todos sabem isso”, afirmou.

Caso Mbappé acabe por se mudar para a capital espanhola, o PSG não tem nenhum ‘Plano B’ preparado, apesar de se falar do interesse em Lewandowski.

“Não, não há nenhum plano B. A atmosfera que temos é muito positiva, um entusiasmo que criámos com este projeto, e nunca pensámos num plano sem Mbappé”, concluiu.