Sem clube e sem convites aos 29 anos, Jack Wilshere tem dificuldades para explicar aos filhos porque não joga em lado nenhum: "É duro"

Quando, com apenas 19 anos, encheu o meio-campo do Emirates com aquela rotação e fineza técnica contra rapazes como Busquets, Xavi, Iniesta e Messi, ninguém tinha dúvidas da barbaridade futebolística que vivia nos pés de Jack Wilshere. Garoto, não tanto como quando debutou pelo Arsenal aos 16, foi eleito o homem do jogo e ganhou o coração de todos. E, talvez tão ou mais importante, também o dos catalães.

Estávamos em 2011.

Pep Guardiola falou num “top player”. Os futebolistas daquele Barça que enamorou o mundo inteiro também ficaram com o canhoto inglês debaixo de olho, sobretudo Xavi Hernández. “Joguei contra ele, olhei-o com atenção e, se conseguir superar as lesões, ele ainda poderá vir a ser um dos melhores médios do mundo. Com todo o respeito, ele não tem o estilo inglês”, refletiu então o agora ex-futebolista e treinador do Al-Sadd.

Dez anos depois dessa jogatana, numa troca de perguntas e respostas no Twitter, perguntaram a Wilshere com quem aprendeu mais naquele Arsenal-Barcelona, se foi com Xavi, Iniesta ou Busquets? “Não pude aprender muito, todos eles passaram a noite no meu bolso”, respondeu, adicionando uns emojis que gargalham para suavizar aquela exibição de vaidade saudável e orgulho.

Mais a sério, num podcast, revelou que nem se apercebeu que estava a jogar assim tão bem. "Eles fazem-te sentir que estás a correr aos círculos por razão nenhuma. Costumavam fazer aqueles passes curtos no meio-campo e tu não sabias se devias pressionar ou esperar por eles", explicou.

Ele só se apercebeu de tudo, da magnitude da exibição, quando Paul Akers, o homem que cuidava dos equipamentos, lhe disse: "Estavas com o Xavi e o Iniesta no teu bolso". Jack não acreditava e Paul insistiu. Quando recebeu o prémio de melhor em campo a crença foi outra.

Depois do céu, o inferno, com as lesões que lhe começaram a contorcer o fado expectável da sua carreira. A influência no Arsenal caiu muito e, em 2016/17, chegou a ser emprestado ao Bournemouth. Em final de contrato, falou-se do interesse de Pep Guardiola.

“Eu sei que o Pep sempre teve um grande respeito pelo Wilshere, ele impressionou tantos daquela equipa do Barcelona quando jogaram contra o Arsenal, em 2011”, confirmou na altura Xavi à Fox Latin America. E adicionou: “Tecnicamente, é o tipo de jogador que o Pep adora, o único problema dele têm sido as lesões”.

Mas o convite nunca chegou e agora, em 2021, Jack Wilshere está sem clube e sem convites. Treina, pela fresca, numa pista de atletismo e tem dificuldades para explicar aos filhos porque não joga em nenhum lado. Sobretudo a Archie, de nove anos, que chega a perguntar-lhe porque não está a jogar na MLS, por exemplo.

“Ele adora futebol. Sabe tudo sobre futebol. E é difícil explicar-lhe”, contou Jack Wilshere, em entrevista ao “The Athletic”. "Ele diz-me: ‘Como é que nenhum clube te quer?’ Eu não sei, mas como é que lhe explico isso? Eles têm amigos na escola e sabes como os miúdos podem ser, podem ser violentos. ‘Porque é que o teu pai não está a trabalhar? Não é bom o suficiente? Ele não é bom no futebol?’ Sim, é duro.”

David Price

O futebolista conta ainda que um colega de um dos filhos chegou a chamar-lhe “Jack Wheelchair” (cadeira de rodas), numa alusão às inúmeras lesões. Wilshere teve de falar com o pai do rapaz.

O futebolista, que depois de uma passagem pelo West Ham, esteve na temporada 2020/21 no Bournemouth, na segunda divisão, tem dificuldades para compreender como chegou a este ponto. Afinal, tem apenas 29 anos e em 2011 era uma das maiores promessas do mundo.

“Toda a gente dizia: ‘com 28, 29 estarás no pico da carreira’. E eu achava genuinamente que estaria. Eu pensava que ia estar a jogar pela Inglaterra e num clube de topo”, admite, derrotado.

Ao longo da entrevista, o internacional inglês revela ainda algumas conversas, nomeadamente com Arsène Wenger (que lhe comunicou que não haveria uma proposta de renovação de contrato) e Unay Emery (que lhe ofereceu uma, mas alertando para a ausência da equipa titular).

Agora o futuro é incerto. Jack Wilshere continuará a treinar sozinho e a tentar explicar aos filhos porque não tem colegas e uma camisola para defender.

Pelo menos, até o telefone voltar a tocar.