Abel Ruiz, avançado do Sporting de Braga, é a grande novidade na convocatória da seleção espanhola

“Adama Traoré, Álvaro Morata, Gerard Moreno...e Abel Ruiz.” A Federação Espanhola já nos habituou a anunciar as suas listas de convocados de maneira criativa, e desta feita o mote foi dado através do “regresso à escola”, com uma mochila a ser dada pelo técnico Luis Enrique a cada jogador que estará na La roja para os compromissos internacionais de setembro. E o último nome da lista é uma grande surpresa.

Abel Ruiz, avançado do Sporting de Braga, foi chamado para as três partidas que Espanha realizará no início de setembro. A seleção que foi eliminada nas meias-finais do passado Europeu enfrentará, em duelos de qualificação para o Mundial 2022, a Suécia (dia 2, em Solna), a Géorgia (dia 5, em Badajoz) e o Kosovo (dia 8, em Pristina) e terá em Ruiz uma das apostas para a frente de ataque.

Com um percurso de excelência ao nível das seleções jovens de Espanha – foi campeão da Europa sub-17 e sub-19 -, Abel Ruiz já conta com uma internacionalização pela seleção principal, mas num contexto bem diferente. O jogador de 21 anos atuou por Espanha num embate frente à Lituânia, a 8 de junho de 2021, dias antes do arranque do Europeu. Só que, nessa partida, a equipa espanhola apresentou em campo os futebolistas dos sub-21, devido ao positivo à covid-19 de Sergio Busquets, ainda que oficialmente o duelo tenha contado como um jogo da seleção principal.

Formado no Barcelona, Abel Ruiz chegou a Braga a meio da temporada 2019-20, à procura das oportunidades de que não dispôs nos catalães. No total soma já 51 partidas e 14 golos pelos minhotos. Esta época, leva um golo e uma assistência em quatro desafios realizados.

Numa lista na qual volta a não estar Sergio Ramos, ainda lesionado, outra ausência de notar é a de Pedri. O jovem jogador do Barcelona vem de uma temporada muito desgastante, com 73 jogos efetuados entre Barcelona e seleção espanhola (principal e olímpica), pelo que Luís Enrique, tal como já havia feito Ronald Koeman, decidiu preservar a condição física e mental do médio de 18 anos.

Convocados da seleção espanhola

Guarda-redes:

Unai Simón

De Gea

Robert Sánchez

Defesas:

Azpilicueta

Marcos Llorente

Aymeric Laporte

Raúl Albiol

Iñigo Martínez

Eric García

José Luis Gayà

Jordi Alba

Médios:

Sergio Busquets

Koke

Rodri

Mikel Merino

Calos Soler

Brais Méndez

Avançados:

Pablo Fornals

Álvaro Morata,

Gerard Moreno

Ferran Torres

Adama Traoré

Pablo Sarabia

Abel Ruiz