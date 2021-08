O plano de Guardiola: deixar o Man. City em 2023, descansar e treinar uma seleção

Pep Guardiola sempre foi um treinador que teve o próprio destino nas mãos. Foi ele que decidiu quando sair do Barcelona e que equipa iria treinar a seguir. Quando percebeu que a sua era no Bayern Munique estava terminada, tinha um contrato no Manchester City à sua espera.

E o futuro pós-City não será exceção.

Há maneiras mais ortodoxas de anunciar o futuro, mas o treinador catalão fê-lo durante um evento online da agência financeira brasileira XP Investimentos, citado depois pela ESPN. Na palestra, Guardiola revelou que vai precisar de parar depois de sete anos em Manchester, dando a entender que deverá deixar o City em 2023, quando termina o seu vínculo ao clube. E já sabe o que quer fazer a seguir.

“Depois de sete anos nesta equipa, acho que vou ter de parar, fazer uma pausa, aprender com outros treinadores”, frisou, dizendo depois que “o próximo passo será uma seleção nacional”, se essa possibilidade surgir, dando prioridade a equipas da Europa e América do Sul.

Pep Guardiola disse que o objetivo passa por levar uma equipa a um Mundial, um Europeu ou mesmo uma Copa América.

Fora do assunto futebol, Guardiola não teve meias medidas e apesar de estar num evento patrocinado por uma empresa de investimentos criticou o mercado financeiro e aqueles que, diz, “ganha dinheiro a dormir”.

“Precisamos de novas ideias, novas tecnologias para trazer o básico a que não o tem”, sublinhou, provavelmente para não grande alegria dos organizadores do painel.