E se o destino de Cristiano for afinal o Manchester United?

Esta sexta-feira está a ser interessante. Depois de alguns dias de zunzuns sobre a eventual transferência para o Manchester City, Cristiano Ronaldo falhou o treino da Juventus e terá dito adeus aos colegas. Parecia algo inevitável, ainda que fosse difícil imaginar o português ao lado de Pep Guardiola e da sua máquina esvaziadora de egos.

Seria igualmente bizarro ver Cristiano voltar a Manchester e não ser o United. Ole Gunnar Solskjær, ex-jogador e atual treinador dos red devils, disse logo que os que jogam no United não vão para o City, olvidando assim alguns exemplos como Peter Schmeichel, Dennis Law, Carlos Tevez e Andy Cole.

Depois foi Wayne Rooney, que fez travessuras várias com o talentoso futebolista português em Old Trafford: “Não sei o que pensar sobre isso. Se me perguntam se acho possível que a transferência aconteça, tenho as minhas dúvidas. O Cristiano tem um grande legado no Manchester United. Eu não acho que ele vá para lado nenhum por motivos financeiros".

A bola de cristal de Rooney estava certa. Pelo menos, no que toca ao Manchester City. É que, pouco depois da hora de almoço, a BBC e vários jornalistas em cima do acontecimento anunciaram que os cityzens deixaram de ser uma real hipótese. Jorge Mendes, o empresário do avançado, terá alegadamente iniciado conversas com o clube há vários dias.

Mas há um plot twist nesta história, que muitos vão dizer maravilhoso, uma cambalhota daquelas no marcador, um inesperado e exasperante capítulo, um rebuliço emocional: o Manchester United está no terreno para contratar Cristiano Ronaldo.

Rio Ferdinand, colega de Cristiano em Old Trafford, vai sorrindo.

Fabrizio Romano, um jornalista italiano que é talvez o mais fiável no que toca a transferências e rumores, garante que o Manchester City já recuou e que o futebolista disse a Jorge Mendes que está aberto para um grande regresso ao lado vermelho de Manchester.

Mais: o United deverá enviar uma proposta até 2023.

Cristiano Ronaldo jogou no Manchester United entre 2003 e 2009, onde chegou como um menino promissor, depois daquele inesquecível Sporting-Manchester, em Alvalade. Por ali, entre tantos outros troféus, conquistou três edições da Premier League e uma Liga dos Campeões. Foram 118 golos em 292 jogos com a camisola vermelha. Depois, o jogador formado no Sporting mudou-se para o Real Madrid, onde ganharia o estatuto de um dos melhores futebolistas da história.

Até ao final do mercado, no último dia de agosto, tudo pode acontecer. A saída da Juventus é certa, nesta altura. Só falta saber onde vai celebrar como gosta e fazer um estádio inteiro dizer “Siiiiiiiiiiii”.