Um dia depois de Fernando Santos lhe abrir as portas da seleção portuguesa, Matheus Nunes é convocado para o Brasil

Poderá brevemente terminar o mistério sobre se Matheus Nunes vai ou não vestir a camisola da seleção portuguesa. Tite convocou o futebolista do Sporting para os próximos jogos do Brasil, uma sessão tripla a contar para a qualificação para o Campeonato do Mundo 2022, no Catar. Entre 3 e 10 de setembro, os brasileiros defrontam Chile, Argentina e Peru.

Caso aceite a convocatória e jogue pela seleção brasileira nestes encontros oficiais, o médio deixa de fazer parte dos planos da Federação Portuguesa de Futebol, um dia depois de Fernando Santos abrir a porta a uma possível chamada do jovem do Sporting, assumindo que Matheus Nunes estava no grupo de 40 jogadores observados para esta última convocatória.

Matheus Nunes, natural do Rio de Janeiro mas há muito a viver em Portugal, é um dos cinco estreantes da lista da seleção brasileira, juntamente com o guarda-redes Everson (Atlético Mineiro), Edenilson (Internacional), Gerson (Marselha) e Malcom (Zenit), que marcou o golo decisivo na final dos Jogos Olímpicos, em Tóquio.

Numa altura em que algumas federações estão a fechar as portas à ida de futebolistas às seleções, pois depois os clubes ficam reféns das consequentes quarentenas e restrições, Rúben Amorim abordou esta sexta-feira o tema, visto que a seguir à paragem para seleções há clássico com o FC Porto, no fim de semana de 11 e 12 de setembro. O treinador do Sporting foi convidado a comentar as situações de Sebastián Coates e Manuel Ugarte, jogadores uruguaios que vão defrontar Peru, Bolívia e Equador, entre 3 e 9 de setembro.

“Ultrapassa-me um pouco”, começou por dizer o treinador do Sporting, na conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Famalicão. “É positivo todas as federações se juntarem [impossibilitando saída dos jogadores para jogos internacionais], porque os clubes ficam prejudicados. O meu papel é saber se vão estar disponíveis para o Porto, para procurar outras soluções. Mais do que isso não posso dizer, não sei o que um clube pode fazer para impedir um jogador de ir à seleção. Enquanto treinador, a preocupação é ganhar ao Famalicão. Caso não estejam disponíveis [para o FCP], jogarão outros. Precisamos dessas oportunidades para ver outros jogadores.”

Às dúvidas Coates e Ugarte junta-se agora a de Matheus Nunes, que, aos 23 anos, é convocado para uma das seleções mais importantes da história do futebol.

A lista de Tite conta também com Hulk, o ex-jogador do FC Porto que vai ajudando o Atlético Mineiro a liderar o Brasileirão, à frente do Palmeiras de Abel Ferreira.

O Brasil está na frente da fase de apuramento para Qatar 2022, com seis vitórias em seis jogos. A Argentina está em segundo lugar, a seis pontos, e é perseguida por Equador e Uruguai, com nove e oito pontos.