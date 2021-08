City massacra e empurra Arsenal para o último lugar da Premier League

Depois do 5-0 ao Norwich, o City de Guardiola voltou a arranjar maneira de festejar cinco golos outra vez. Desta vez foi contra o Arsenal, treinado por Mikel Arteta, ex-adjunto de Pep.

Foi um massacre. Aos 12’, já estava 2-0, com golos de Ilkay Gundogan e Ferrán Torres. Aos 35’, Granit Xhaka foi expulso e a tragédia começou a ganhar outros contornos.

Com Cédric Soares de início, os londrinos sofreriam mais três golos (Gabriel Jesus, Rodri e Ferrán Torres) e agudizavam ainda mais a situação da equipa, que leva três derrotas em outros tantos jogos.

Do lado dos cityzens, Ederson, Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva foram titulares, assim como Jack Grealish, que fez uma assistência daquelas cheia de mel e certeza para Jesus.

Para tirarmos a fotografia ao jogo, esquecendo o resultado e recorrendo ao "Zerozero", o City fez 691 passes completos contra 120 do Arsenal; 25-1 em remates e 81% de posse de bola favorável aos de Manchester. Foi, como alertámos, uma tareia futebolística.

No final, Pep Guardiola parecia algo angustiado pelo ex-adjunto. Zero sorrisos, apertos de mãos frios e sem estridências.

Não tão triste ou, pelo menos, não tão angustiado estava Mesut Özil, a antiga estrela do Arsenal. “Trust the process”, escreveu no Twitter. Ou seja, “confiem no processo”, carregado de ironia, talvez porque é essa a narrativa quem tem estado à volta de Mikel Arteta, como o obreiro que vai erguendo algo.

Mas o estado de graça do treinador já se esfumou e os alarmes vão soando para os lados de Londres. Afinal, os gunners vão ocupando o último lugar da Premier League.