Tic-tac, estreia de Messi à vista: "Um jogador como ele vai ser determinante numa Ligue 1"

O treinador do PSG, Mauricio Pochettino, numa arte tão bem dominada pelas gentes do futebol, respondeu sem responder. Alimentou o mistério, algo muito útil para engrandecer o momento. Afinal, um dos maiores futebolistas da história está prestes a estrear-se num novo clube e numa nova liga, à frente de olhos e suspiros diferentes.

Na conferência de imprensa de lançamento do Reims-PSG, perguntaram ao treinador argentino se vai apostar em Messi, Neymar e Mbappé, um ataque interessante. “Treinámos bem. Seguramente, estão nos convocados, vamos ver se vão a jogo amanhã”, disse, aqui citado pelo “AS”, como se não fosse ele a decidir e estivesse refém de algum acaso distante.

Para além de informar que Kylian Mbappé não lhe disse que queria sair do clube, Pochettino aproveitou, isso sim, para elogiar o ex-canhoto do Barcelona. “Encontrei um Leo muito motivado. Começamos a descobrir coisas. Cada entorno e cada realidade é diferente e por isso não se podem comparar. Estamos a descobrir um grande profissional em Messi, que se está a adaptar a uma nova realidade”, admitiu.

E acrescentou: “Quem sabe, esta Ligue 1 é mais física, mais aberta e mais de transições, mas creio que ele se pode adaptar ao que vamos propor. Somos uma equipa que quer a posse de bola, é a isso que ele está habituado. Mas um jogador como ele vai ser determinante numa Ligue 1 com umas características distintas às ligas inglesa ou espanhola. Não acredito que tenha problemas de adaptação. Estamos perante um dos melhores jogadores, senão o melhor jogador do mundo”.

O Stade de Reims-PSG joga-se no domingo, às 19h45. Os parisienses estão no primeiro lugar do campeonato, com três vitórias em três jogos, enquanto o Reims vai ocupando a 13ª posição, com apenas empates.