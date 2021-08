Rúben Dias renova com o Manchester City até 2027

Chegar, ver e vencer. Assim se pode descrever o impacto de Rúben Dias no Manchester City. O defesa português assinou em setembro de 2020 pelo emblema inglês e rapidamente ganhou o estatuto de indiscutível para Guardiola, sendo fundamental para que os citizens vencessem a Premier League e a Taça da Liga e chegassem à final da Liga dos Campeões em 2020/21. Agora, o City reconheceu essa importância ao chegar a acordo com o jogador para renovar, até ao verão de 2027, o contrato que une ambas as partes.

Desde a sua transferência para o Etihad, proveniente do Benfica, Rúben Dias disputou 54 partidas (50 na temporada passada e quatro nesta), apontando um golo. Além dos títulos coletivos, Rúben Dias foi eleito o melhor jogador da Premier League 2020/21, bem como o melhor defesa da última edição da Champions League pela UEFA.

“Estou muito feliz por assinar um novo contrato”, referiu Rúben Dias ao site oficial do clube. “Tenho desfrutado de cada minuto do meu tempo no City desde o ano passado. Jogar pelo clube tem superado todas as minhas expectativas, tem sido um prazer fazer parte desta equipa incrível”, assumiu o central.

Rúben Dias, de 24 anos e 32 vezes internacional pela seleção principal de Portugal, valorizou o papel do seu treinador pelo trabalho que tem realizado consigo ao longo dos últimos meses: “Gostaria de agradecer ao Pep Guardiola e ao seu staff pela forma como me têm ajudado a melhorar como jogador.”

Já Tixi Begiristain, diretor de futebol do Manchester City, frisou que “apesar de só ter chegado há um ano”, Rúben Dias “já provou ser uma peça vital da equipa”. O dirigente opinou que o português tem “tudo o que se pode querer num central” e que Dias “será parte importante" do caminho "por trazer ainda mais sucesso para o City nos próximos anos.”