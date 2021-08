Juventus revela valores (e plano de pagamento) do negócio Cristiano Ronaldo. E despede-se com alguma emoção

Cristiano Ronaldo vai custar aos cofres do Manchester United 15 milhões de euros, um valor que pode aumentar "máximo até mais €8 milhões em caso de conseguir objetivos específicos de desempenho", pode ler-se num comunicado lançado pela Juventus na manha desta terça-feira, em que o clube italiano dá alguns pormenores do negócio com os ingleses.

O pagamento do valor fixo não será feito a pronto, mas sim em suaves prestações ao longo "de cinco anos", informa ainda a Juventus, que dá assim por terminada a ligação ao jogador português.

Mas sem rancores. Além do frio comunicado dos números, a equipa de Turim deixou no seu site oficial uma espécie de carta de despedida a Cristiano Ronaldo, num tom de grande admiração pelas três temporadas passadas no clube.

"Em julho de 2018, dois ícones do futebol europeu e mundial uniram os seus caminhos - Cristiano Ronaldo tornou-se jogador da Juventus. Hoje, depois de três anos juntos, de 133 jogos, 101 golos e cinco troféus, este capítulo chegou ao fim e os caminhos de CR7 e da Juventus separam-se", começa por dizer o texto, que fala ainda da "eletricidade que se sentia no ar" nos primeiros dias do português em Turim, antes de uma pequena resenha sobre os primeiros jogos com a camisola negra e branca da Juventus e os recordes quebrados - Cristiano Ronaldo sai do clube como o primeiro jogador a marcar mais de 100 golos em todas as competições em apenas três épocas na Juventus.

"Os momentos inesquecíveis que vivemos juntos são muitos. Podíamos dizê-los todos, mas não iria ajudar, porque toda a gente tem a sua própria recordação especial ligada a CR7. Toda a gente tem uma emoção partilhada com ele e toda a gente vai sempre recordar o que sentiu ao caminhar nesta estrada", pode ler-se ainda no texto.

"Hoje, essa ligação que nasceu a 10 de julho, há três anos, foi dissolvido, mas o que fica escrito vai para sempre permanecer. Foi uma viagem incrível".

A viagem de Cristiano, essa, segue agora de novo para Manchester.