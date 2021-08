"O Man. United sempre teve um lugar especial no meu coração". Aí estão as primeiras palavras de Ronaldo (de novo) como red devil

O anúncio de sexta-feira, que nos dava conta da bomba que era o regresso de Cristiano Ronaldo ao Manchester United, vinha com um pequeno asterisco: com a Juventus estava tudo acertado, mas para se tornar verdadeiramente oficial a ligação ao jogador faltavam os exames médicos, o visto e os termos pessoais do contrato.

Nada que fosse dar cabo da transferência e agora sim, no derradeiro dia do mercado, chega a confirmação que Cristiano Ronaldo é jogador do Manchester United, com quem assinou um contrato de dois anos com outro de opção.

E com a confirmação, vieram as primeiras palavras do internacional português (de novo) como red devil.

"O Manchester United é um clube que sempre teve um lugar especial no meu coração e tenho sido inundado de mensagens desde o anúncio na sexta-feira. Mal posso esperar por jogar em Old Trafford em frente a um estádio cheio e ver todos os adeptos de novo", começa por dizer o português.

"Estou entusiasmado por juntar-me à equipa depois dos jogos internacionais e espero que venha aí uma época com muito sucesso", frisa ainda Cristiano.

Já Ole Gunnar Solskjaer, um dia colega e agora treinador de Ronaldo, sublinha que o português não é só "um jogador maravilhoso" mas também "um grande ser humano".

"Para ter este desejo e capacidade para jogar ao mais alto nível durante tanto tempo é preciso ser uma pessoa muito especial e não tenho dúvidas que ele vai continuar a impressionar-nos. A sua experiência vai ser fundamental para os jovens jogadores e o regresso de Ronaldo mostra bem o apelo único que tem este clube", diz ainda o norueguês.

Cristiano Ronaldo poderá estrear-se no dia 11, frente ao Newcastle United.