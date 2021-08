"P.S. - Sir Alex, esta é para si". A emotiva mensagem de Cristiano Ronaldo sobre o "sonho tornado realidade" do regresso ao Man. United

A era 2.0 de Cristiano Ronaldo no Manchester United é, neste momento, o grande tema de debate no futebol mundial. Os vídeos, mensagens e declarações sobre o regresso do português a Old Trafford sucedem-se, e desta feita foi o próprio CR7, na sua página de Instagram, a dar conta da carga emocional que este regresso a Inglaterra tem para si. E com uma nota especial para um homem que o capitão da seleção nacional sempre descreveu como um dos seus "pais" futebolísticos.

"P.S. - Sir Alex, esta é para ti". É desta maneira que Cristiano termina a mensagem sobre este retorno ao United, numa referência ao homem que, com 18 anos, o levou para o clube, ajudando na sua transformação de jogador rebelde e irregular para Bola de Ouro e estrela do futebol mundial.

Ronaldo inicia a publicação escrevendo que "todos os que me conhecem, sabem do meu amor interminável pelo Manchester United", salientando que o "caminho" que jogador e clube fizeram juntos "está escrito a letras douradas na história desta grande e incrível instituição". Recorde-se que, entre 2003 e 2009, Cristiano fez 292 partidas e apontou 118 golos pelos red devils.

O madeirense refere-se ao regresso a Manchester como "um sonho tornado realidade", lembrando os feitos ali conseguidos: "A minha primeira liga nacional, a minha primeira taça, a minha primeira chamada à seleção, a minha primeira Champions, a minha primeira Bota de Ouro e a minha primeira Bola de Ouro, tudo nasceu desta conexão especial entre mim e os red devils".

Para terminar a mensagem, Ronaldo deixa garantias de "continuar a escrever história", ele que venceu nove títulos no seus seis anos em Old Trafford: "Estou onde pertenço! Vamos fazer com que, uma vez mais, volte a acontecer!".