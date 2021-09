Barcelona. A camisola 10 de Messi não ficou muito tempo sem dono

A passar momentos complicados em termos de tesouraria e logo após um mercado em que perdeu Lionel Messi e Antoine Griezmann, o Barcelona de 2021/22 estará também nas mãos dos jovens.

E foi a um deles que o clube entregou a mítica camisola 10, que nos últimos anos andou encostada à pele de Messi e que antes disso assistiu à magia dos pés de Ronaldinho Gaúcho. Pressão pouca, portanto.

Ansu Fati, o jovem de 18 anos, nascido em Bissau, na Guiné-Bissau, mas já internacional A por Espanha, será o herdeiro de Messi, o jogador que levará o número 10 já esta temporada. Em agosto de 2019, Fati estreou-se com a camisola principal do Barcelona com apenas 16 anos e 298 dias - foi o segundo mais jovem de sempre a fazê-lo. E brilhou desde logo, com vários recordes de precocidade nos catalães e na La Liga.

Em setembro de 2020 estreou-se pela seleção espanhola (chegou-se até a falar de uma possível chamada por Portugal) e rapidamente se tornou no mais jovem de sempre a marcar por Espanha, com 17 anos e 311 e projetava-se mais uma grande época para o miúdo, até uma lesão grave em novembro o deixar de fora no resto da temporada.

Agora, em conjunto com Pedri, o extremo será uma das peças-chave de um Barcelona dessangrado de talento na frente. E terá uma camisola a condizer para brilhar.