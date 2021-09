Benjamin Mendy, suspeito de quatro crimes de violação, vai continuar em prisão preventiva

Benjamin Mendy vai continuar detido no estabelecimento prisional de Altcourse, em Liverpool, depois do tribunal de Chester recusar um pedido de libertação feito por parte do advogado do jogador do Manchester City, de 27 anos. A notícia é avançada pelo "L'Equipe".

O campeão mundial pela França em 2018 foi levado sob custódia policial na sexta-feira, suspeito de quatro crimes de violação e um de abuso sexual, sendo colocado em prisão preventiva.

As acusações foram apresentadas por três mulheres, uma delas menor de idade.

Mendy será novamente ouvido em tribunal no próximo dia 10.