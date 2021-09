Está confirmado: Cristiano Ronaldo vai ser mesmo o camisola 7 no Manchester United

Aconteceu no Sporting, aconteceu na seleção antes da reforma de Figo, depois na primeira época no Real Madrid, mas é difícil pensar em Cristiano Ronaldo a usar uma camisola que não seja a 7. No Manchester United, o número já tinha dono, mas isso não será um problema: neste regresso a Inglaterra, Ronaldo vai continuar com o seu jersey de sempre.

O Man. United confirmou isso mesmo esta quinta-feira: Ronaldo vai usar a icónica camisola 7, a mesma que Sir Alex Ferguson lhe deu quando chegou ao clube com apenas 18 anos, numa enorme prova de confiança no português. Com ela ganhou três títulos na Premier League e uma Liga dos Campeões em Old Trafford. A camisola antes esteve nos corpos de gente de talento supremo como George Best, Bryan Robson, Eric Cantona ou David Beckham.

Para tal, Edinson Cavani trocou para o 21, o mesmo número que usa na seleção do Uruguai. O avançado usou o número na última temporada e já em 2021/22, pelo que o clube terá tido uma autorização especial da Premier League, embora isso não esteja referido na comunicação publicada no site dos red devils.

A camisola 7 de Ronaldo já pode ser comprada no site do Manchester United.