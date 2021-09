Nuno Espírito Santo nomeado para melhor treinador do mês de agosto na Premier League

Chegar, ver e vencer. Nuno Espírito Santo assumiu esta época o comando técnico do Tottenham, e os primeiros tempos do técnico nos londrinos estão a correr de feição para o português. Os spurs venceram as três primeiras jornadas da Premier League, sempre por 1-0, chegando a esta paragem como líderes isolados da competição. Ora, Nuno vê agora reconhecido este excelente arranque com a nomeação para melhor treinador do mês na liga inglesa.

A Premier League anunciou que, além de Nuno, também Rafa Benítez, do Everton, David Moyes, do West Ham, e Thomas Tuchel, do Chelsea, são candidatos ao prémio. O vencedor será escolhido pela combinação dos votos do público com os de um painel de especialistas.

Além de liderar a Premier League, o Tottenham atingiu a fase de grupos da Liga Conferência Europa ao bater, no play-off, o Paços de Ferreira. Outro português que pode ser galardoado nos prémios da Premier League referentes a agosto é Bruno Fernandes. O último dos três golos que o médio apontou ao Leeds, na primeira jornada da competição, está nomeado para melhor golo do mês, competindo com outros sete remates.

Há, também, seis futebolistas candidatos a melhor jogador de agosto. São eles Marcos Alonso, do Chelsea, Mason Greenwood, do Manchester United, Eric Dier, do Tottenham, Demarai Gray, do Everton, e Michail Antonio e Said Benrahma, ambos do West Ham.