Jogadores ingleses alvo de racismo na Hungria: Southgate pede proteção das autoridades e Kane diz que é "totalmente inaceitável"

Os jogadores da seleção inglesa foram alvo de abusos e insultos racistas no Hungria-Inglaterra, em Budapeste, na quinta-feira à noite, que terminou 4-0 para os britânicos (Sterling, Kane, Maguire, Rice).

Ouviram-se sons de macaco, sobretudo quando Raheem Sterling ia bater o penálti, um momento que a Sky Sports reproduziu identificando perfeitamente o ofensor.

Os futebolistas britânicos foram também assobiados e apupados quando meteram o joelho na relva antes do jogo, a contar para o apuramento para o Catar 2022, numa referência à luta antirracista.

A federação de futebol inglesa pediu à FIFA para investigar os cânticos racistas que visaram sobretudo Sterling e Jude Bellingham, jogadores do Manchester City e Borussia Dortmund. O organismo que rege o futebol mundial estará à espera de um relatório para colocar em marcha finalmente a investigação, conta ainda a Sky Sports.

Os húngaros, nas bancadas do Puskás Aréna, lançaram também copos na direção dos jogadores da seleção inglesa, levando Jack Grealish e Declan Rice a simularem ou a beberem efetivamente dos copos arremessados.

Michael Regan

Depois do jogo, o capitão Harry Kane referiu aqueles acontecimentos como algo “totalmente inaceitável”. Já Gareth Southgate, o selecionador inglês, exigiu às autoridades que protejam os seus atletas. “Os nossos jogadores não podem fazer mais do que têm feito, nos últimos dois ou três anos, ao tentarem [combater o racismo] com as mensagens certas, tomando as melhores posições e cabe a outras pessoas protegê-los. Também cabe a mim protegê-los, mas cabe igualmente às autoridades ”, disse, aqui citado pelo “The Guardian”.

“Eles não deveriam ser sujeitos a qualquer forma de racismo. Há um equilíbrio na bancada. Como sabemos, em casa, nem todos causam problemas. Esta noite o nosso hino foi respeitado de forma notável”, continuou Southgate, que este verão devolveu a seleção inglesa a uma final de um grande torneio, algo que não acontecia desde 1966.

E alertou: “Não é justo criticar todos os adeptos húngaros. Muitos foram muito genuínos e comportaram-se extremamente bem. Os indivíduos que são responsáveis [pelos abusos racistas] têm de lidar com isso. Julgo que há provas e temos de esperar que as autoridades tratem isso da melhor maneira”.

Michael Regan

A reincidência e a penalização que aguarda

Estes episódios com os ultra húngaros já haviam acontecido durante o Campeonato da Europa, levando o combate antirracista e anti-homofobia e os seus debates para um lugar de destaque durante o verão. Na mesma altura, o parlamento húngaro aprovou leis discriminatórias contra a comunidade LGBTI+.

Depois disso, a autarquia de Munique até chegou até a pedir autorização para transformar um dos estádios num enorme arco-íris, mas essa luz verde nunca chegou, o que motivou a reação de clubes e futebolistas. Manuel Neuer, por exemplo, jogou com uma braçadeira que era um arco-íris.

Na altura, a UEFA negou o pedido do poder local de Munique dizendo que aquela entidade se trata de “uma organização neutral política e religiosamente”. Isto é, “tendo em conta o contexto político deste pedido específico, com uma mensagem dirigida à decisão tomada no parlamento húngaro, a UEFA tem de declinar este pedido”.

Embora a UEFA tenha recusado aquele pedido, decidiu envergar as cores do arco-íris e naquele 23 de junho escreveu o seguinte num comunicado: “É um símbolo que personifica os nossos valores fundamentais, promovendo tudo aquilo em que acreditamos - uma sociedade mais justa e igualitária, tolerante com todos, independentemente da sua origem, crença ou género". E, olvidando o que aparecia ser uma contradição, acrescentou: “[O arco-íris é] um sinal do compromisso para com uma sociedade mais diversificada e inclusiva".

Esses episódios durante o Euro 2020 levaram a UEFA a penalizar a Hungria com dois jogos à porta fechada. Mas aqui estamos no primeiro jogo após o Campeonato da Europa, num Hungria-Inglaterra, com adeptos. Porquê? Burocracia desportiva, explica a agência Associated Press. É que o jogo do Euro diz respeito à UEFA e as qualificações para o Catar 2022 pertencem à jurisdição da FIFA, logo esta penalização só terá lugar na Liga das Nações, no próximo ano.