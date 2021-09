Mario Mandzukic, avançado que jogou no Bayern, Atlético, Juventus ou Milan, anuncia o fim da carreira

"O futebol será sempre uma parte da tua vida, mas olharás com expectativa para um novo capítulo". Foi assim, numa espécie de carta redigida do "grande Mario" para o "pequeno Mario", que Mandzukic, avançado croata de 35 anos, comunicou o final da sua carreira de futebolista.

Conhecido pelo seu estilo lutador, Mandzukic destacou-se no Dinamo Zagreb, antes de sair do seu país e começar um périplo por vários dos maiores emblemas do futebol europeu. A primeira paragem foi o Wolfsburgo, seguindo-se o Bayern, onde venceu a Liga dos Campeões em 2012/13, o Atlético de Madrid e a Juventus, antes de rumar ao Al-Duhail, do Qatar. Na temporada passada, actuou no AC Milan, que se torna assim no último clube da sua carreira.

Campeão da Croácia, Alemanha, Itália e Qatar, o dianteiro conquistou um total de 23 títulos na carreira. Com 89 internacionalizações e 33 golos pela Croácia, o ponto alto da sua trajetória com a seleção foi o Mundial 2018, no qual apontou três tentos no caminho da equipa rumo ao segundo lugar do torneio.

Na publicação que fez no seu Instagram, Mandzukic escreve que o "pequeno Mario" não "poderia sequer imaginar o que iria viver no futebol", mencionando os "golos nos maiores palco" e os as vitórias nos "maiores títulos com os maiores clubes". O croata salientou que o êxito se deveu a "dar sempre o teu melhor", sendo isso que deixa mais "motivos de orgulho". Finalmente, Mandzukic abordou a importância de "reconhecer o momento para se retirar", fazendo-o "sem arrependimentos".