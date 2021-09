“Se fores para o River, nunca irei lá ver-te”: Riquelme, o amor da mãe ao Boca e uma lembrança de 1996

No início dos anos 90, apesar do mistério e de estarmos longe da era das redes sociais, as bolas de futebol não sabiam guardar segredos e iam falando a outras botas, pelas ruas e cafés de um miúdo que não era nada mau. As certezas vestiram-se de senhoras certezas e um dia, tal como Diego Maradona fizera 1981, o rapaz abandonou o Argentinos Jrs. e decidiu que era altura de vestir a camisola de um dos gigantes de Buenos Aires.

Esse miúdo era Juan Román Riquelme.

Tal como com Diego, que não terá estado assim tão longe de jogar no Monumental, Riquelme teve em cima dos ombros os interesses de Boca Juniors e River Plate.

Na altura, em 1996, a mãe deixou-lhe um aviso. “Se fores para o River, nunca irei lá ver-te”, contou, numa entrevista à ESPN, o ex-futebolista e agora vice-presidente do Boca.

“A minha mãe sofre igual [hoje em dia]. Estava tranquila e agora em cada jogo acende a sua vela, faz força. A minha mãe é muito hincha do nosso clube. Acho que sou o filho preferido dela. Em cada jogo [do Boca] manda-me a fotita com a vela”, revelou o 10 que mais encantou a Bombonera depois de Diego.

AFP

Juan Román Riquelme jogou seis temporadas no Boca antes de se mudar para o Barcelona, mais uma vez, tal como Diego, que apenas jogou um ano no clube de Buenos Aires.

“Estive seis anos fora do clube, a tomar mate, a comer churrasco e a ver todos os jogos. Sofria quando o Boca não ganhava, desfrutava quando ganhava”, contou ainda, explicando depois o que o fez regressar ao Boca em 2007, quando ainda estava às portas dos 30 anos. “Um dia, o [meu filho] Agustín disse: ‘papá, tens de voltar ao clube’. Quem manda é o Agustín”, admite.

Depois de oito épocas na Bombonera, o genial médio mudou-se, em 2015, para o seu Argentino Juniors, o clube onde tudo começou para ele. E ali se despediu do futebol.

Nomeado vice-presidente do Boca Juniors em 2019, Riquelme escutou na altura da campanha críticas fortes de Diego Maradona, que o acusou de se ter vendido a um presidente sem projeto, com pior rumo do que o Titanic, escreveu então nas redes sociais.

O despique já vinha de trás entre os ex-colegas de balneário, em 1997. Há 12 anos, quando Diego era selecionador argentino, Riquelme optou por renunciar à seleção, justificando que havia um choque de pensamentos entre ambos.