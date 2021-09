Insólito: autoridades sanitárias brasileiras interrompem Brasil - Argentina em pleno jogo

Imagens insólitas chegam do Brasil - Argentina, a acontecer em São Paulo, no Brasil. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária brasileira, entrou em campo aos 9 minutos acompanhada da polícia federal, obrigando à interrupção do encontro de qualificação para o Mundial de 2022.

Em causa, a participação no jogo de Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero e Emiliano Buendía (os três primeiros titulares), que a Anvisa havia ordenado que fossem imediatamente colocados em quarentena e depois deportados, por terem mentido à entrada do Brasil, não cumprindo as regras sanitárias em vigor no país.

Tudo porque o quarteto de jogadores da Premier League, ocultou ter estado no Reino Unido nos últimos 14 dias. O Brasil impede neste momento a entrada de cidadãos vindos do Reino Unido devido à pandemia.

A Anvisa publicou um comunicado duas horas antes do jogo em que sublinhava que os jogadores deveriam ser imediatamente colocados em isolamento, mas de acordo com o diário "Olé", a Conmebol teria entrado em campo, argumentando o acordo que existe entre todos os países da América do Sul, que flexibiliza os tempos de isolamento precisamente para evitar este tipo de situações, até porque os jogadores viajam em bolha.

As autoridades estiveram mesmo no hotel onde a Argentina estagiava, mas o quarteto teria tido mesmo autorização para jogar. Três dos jogadores foram mesmo titulares.

António Barra Torres, diretor da Anvisa, sublinhou à TV Globo que tudo aquilo que o organismo "orientou desde o primeiro momento não foi cumprido" e que por isso foi necessário chegar ao ponto de interromper o jogo. "Esses quatro jogadores deveriam estar isolados para serem deportados", disse ainda o responsável, frisando que os jogadores viajaram para o jogo sem terem autorização para o fazer por parte das autoridades de saúde do Brasil.

Os jogadores argentinos rapidamente saíram do relvado. Apenas Lionel Messi voltou, enquanto capitão, para em conjunto com Lionel Scaloni, selecionador argentino, falar com os membros da Anvisa presentes no relvado. Os jogadores brasileiros mantêm-se, ainda, em campo.

A única informação oficial foi dada pela Conmebol, que através das redes sociais informou que "por decisão do árbitro" o jogo está suspenso. "O árbitro e o comissário do jogo vai enviar um relatório à Comissão de Disciplina da FIFA, que determinará os passos a seguir", frisa ainda a Conmebol, lembrando que os encontros de qualificação para o Mundial estão sob égide da FIFA e que por isso terá de ser esta organização a decidir as consequências deste bizarro evento que volta a marcar o futebol sul-americano.