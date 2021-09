Pelé hospitalizado em São Paulo

O antigo futebolista brasileiro Pelé encontra-se hospitalizado em São Paulo desde há seis dias, após ter sido submetido a uma série de exames de rotina, confirmou esta segunda-feira um dos seus representantes.

Edson Arantes do Nascimento, com 80 anos, realizou uma bateria de exames na última semana, que tinham sido adiados devido à pandemia de covid-19, tendo assegurado que se encontrava bem de saúde, mas um representante confirmou que o antigo jogador continua internado no Hospital Albert Einstein.

Não foram dadas as razões pelas quais o antigo tricampeão mundial de futebol, considerado um dos melhores futebolistas de sempre, foi hospitalizado.