Seleção de Marrocos, de Adel Taarabt, retirada da Guiné-Conacri após tentativa de golpe de estado

O benfiquista Adel Taarabt e a seleção de Marrocos foram testemunhas involuntárias da tentativa de golpe de estado que está a acontecer na Guiné-Conacri.

A equipa local e Marrocos deveriam jogar esta segunda-feira um encontro de qualificação para o Mundial 2022, mas o mesmo foi adiado, com a equipa do norte de África a ficar inicialmente retida no hotel enquanto os militares ocupavam as ruas e capturavam o presidente do país, Alpha Condé.

Os insurgentes anunciaram o fecho das fronteiras terrestres e aéreas no país, contudo, de acordo com a Real Federação Marroquina de Futebol, em declarações à AFP, a comitiva acabou mesmo por conseguir obter autorização para se dirigir para o aeroporto, “embarcar e regressar a Marrocos” ainda no domingo à noite.

A Confederação Africana de Futebol prometeu para breve novas informações sobre o encontro, nomeadamente uma nova data para se poder realizar.