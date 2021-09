O rei Pelé está a “recuperar bem”

"Estou me recuperando bem".

A mensagem de sossego veio de Pelé, já na madrugada desta quinta-feira, através do Instagram, para tranquilizar as preocupações erguidas em torno do estado de saúde do tricampeão mundial pelo Brasil, após a notícia, na terça-feira, de que fora internado de urgência no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

A mais famosa alcunha do futebol brasileiro com que se batizou e com que se Edson Arantes do Nascimento estava hospitalizado há cerca de uma semana. O antigo jogador, de 80 anos, revelou depois que fora submetido a uma cirurgia, no sábado, para remover um tumor no cólon. "Felizmente, estou acostumado a comemorar grandes vitórias ao lado de vocês. Vou encarar mais essa partida com um sorriso no rosto, muito otimismo e alegria por viver cercado de amor dos meus familiares e amigos", escreveu, no Instagram.

Campeão do Mundo com a seleção brasileiro em 1958, 1962 e 1970 - ainda é o único futebolista a conquistar três mundiais -, Pelé deu conta da sua boa recuperação na mesma publicação em que enviou "todo [o] carinho, amor e orações ao grande amigo Roberto Carlos". Esta quinta-feira, Dudu Braga, filho do cantor, morreu devido a um cancro no peritónio. Tinha 52 anos.

Têm sido frequentes, na última década, os problemas de saúde de Pelé, tendo o antigo jogador já sido hospitalizado várias vezes de urgência no Brasil.