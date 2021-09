Nuno Espírito Santo eleito o treinador do mês da Premier League

O começo da passagem de Nuno Espírito Santo pelo banco do Tottenham tem corrido de feição ao treinador. Os spurs venceram as três primeiras jornadas da Premier League, sempre por 1-0, chegando à paragem da competição como líderes isolados. Ora, o mês totalmente vitorioso dos londrinos tem agora uma retribuição individual para o técnico português: Nuno foi eleito o melhor treinador de agosto na Premier League.

O técnico do Tottenham bateu Rafael Benítez, David Moyes e Thomas Tuchel, os outros três nomeados para o galardão, cujo vencedor emana da combinação do voto do público com as escolhas de um painel de especialistas.

Reagindo ao triunfo, Nuno salientou o "trabalho de todos no clube", o qual "ajuda a equipa técnica e dá aos jogadores o ambiente certo para que estes compitam", vincando que é "desta maneira" que o Tottenham "quer trabalhar, sempre com ajuda mútua". O português referiu ainda que os bons resultados "se devem ao esforço dos jogadores", que trabalharam "arduamente na pré-época", o que justifica a capacidade de "competir bem no começo da temporada."

Esta é a quarta vez que Nuno Espírito Santo é eleito treinador do mês da Premier League. Enquanto técnico do Wolverhampton, o português havia vencido em setembro de 2018 e junho e outubro de 2020. Nuno iguala assim o número de galardões de José Mourinho, numa lista liderada, sem surpresa, por Alex Ferguson, que foi o treinador do mês da liga em 27 ocasiões.

Recorde-se que Marco Silva, técnico do Fulham, também foi eleito o treinador do mês no Championship, pelo que os prémios para os treinadores nas duas principais divisões do futebol inglês foram, em agosto, dominados por portugueses.