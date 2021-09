Joris Gnagnon, o jogador que o Sevilha terá despedido por falta de profissionalismo e peso a mais

Joris Gnagnon parecia o alvo típico a que o Sevilha costuma apontar sempre que o calendário deixa os clubes irem às compras: jovem promissor, com 21 anos, quase 100 jogos feitos num campeonato competitivo (Ligue 1), com perspetivas de ser internacional por uma seleção das grandes (França) e larga margem de progressão.

No verão de 2018, o clube espanhol avançou para a contratação do defesa central gaulês, por 13,5 milhões de euros.

Mas, esta terça-feira, surgiram notícias de que o Sevilha avançou para a rescisão unilateral do contrato com Joris Gnagnon, alegando a falta de profissionalismo do jogador o impede de manter o peso e a forma física exigidos a um futebolista.

Avançado pelo "Diário de Sevilla", os episódios de excesso de peso do futebolista francês têm sido recorrentes apesar dos vários planos especiais de treino e alimentação prescritos pelos preparadores físicos, impedindo o defesa, de 24 anos, de exercer a sua profissão de futebolista profissional.

Desde 2018, detalhou o jornal "Marca", que o defesa central terá excedido por várias vezes os 100 quilos, apesar do acompanhamento e dos planos de nutrição feitos pelo departamento técnico do Sevilha. Em 2019, Joris Gnagnon até terá ganhado peso durante um estágio de pré-época da equipa em Portugal, já treinada por Julen Lopetegui.

O defesa central, hoje com 24 anos, esteve em 16 jogos na primeira temporada (2018/19) com o Sevilha, tendo sido emprestado na seguinte ao Rennes. Em 2020/21, de volta ao clube espanhol, Gnagon só registou uma aparição em campo.