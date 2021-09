Félix está suspenso para o próximo jogo do Atlético, mas o clube convocou-o. A razão? Uma bola chutada para a bancada e um recurso

Aos 78 minutos do embate entre Atlético de Madrid e Athletic, da 5.ª jornada da La Liga, João Félix, que tinha saltado do banco 18 minutos antes, sofreu uma falta de Unai Vencedor, jogador dos bascos. Segundo a opinião do árbitro da partida, Gil Manzano, o português, enquanto estava a ser agarrado, abriu o braço e atingiu o seu adversário, o que lhe valeu um cartão amarelo. Após essa primeira sanção, o jovem protestou com o juiz, que mostrou um segundo amarelo a Félix.

No relatório redigido após o jogo, Gil Manzano escreveu que João Félix viu o segundo amarelo por "se ter dirigido" ao árbitro com "o dedo indicador em sinal de descontentamento depois de ter sido amarelado". Ora, o juiz acrescentou no seu relatório que, "quando João Félix se dirigia aos balneários" após a sua expulsão, o português "chutou uma bola para as bancadas, num sinal de descontentamento". Tendo em conta esta descrição, o atacante levou dois jogos de castigo.

Quality Sport Images/Getty

Ora, Félix cumpriu o primeiro dos dois encontros de suspensão no último encontro do Atlético, frente ao Getafe, o qual foi vencido pela equipa campeão espanhola por 2-1. O conjunto de Simeone - que, após o vermelho ao português, disse que "se fosse outro a fazer aquele gesto, provavelmente não teria sido expulso" - volta a entrar em campo frente ao Alavés, no sábado, dia 25, naquela que deveria ser a segunda jornada de suspensão para o antigo atleta do Benfica.

Não obstante, João Félix figura entre os convocados divulgados pelo Atlético de Madrid.

A equipa da capital espanhola integrou o luso na convocatória porque ainda conta que o castigo seja reduzido só a um jogo de castigo ou, pelo menos, haja uma suspensão da punição. Isto porque, no entender do Atlético, houve um "errou na tipificação" que o árbitro fez da atitude de João Félix, ao chutar a bola para a bancada.

Gil Manzano considerou o gesto do português como "conduta contrária à boa ordem desportiva", justificando-se, por isso, o segundo dos dois jogos de castigo (o primeiro é pelo vermelho). No entanto, a equipa de Madrid entende que o termo "boa ordem desportiva" é "ambíguo e indefinido", esclarecendo que Félix "estando fora do campo, rematou a bola que se encontrava no seu caminho sem provocar qualquer tipo de interrupção do encontro". O Atlético argumento que o "gesto de impotência" do português foi "dirigido às bancadas, sendo uma desconsideração para com os adeptos" e não qualquer "conduta contrária à boa ordem desportiva", conforme o apelo que o clube fez ao comité de recurso da Federação Espanhola.

No entanto, este comité não considerou válidos os argumentos do Atlético, entendendo que "a descrição dos atos" feita por Gil Manzano se enquadra na "conduta contrária à boa ordem desportiva" e, por isso, entende que se "justifica a imposição de uma sanção de um jogo de suspensão". O comité, na resposta que deu ao recurso do Atlético, opina que "a conduta do jogador não corresponde a um gesto de desconsideração para com dirigentes, treinadores, adeptos ou outros jogadores, mas sim a uma conduta que afeta a boa ordem desportiva.

Perante a nega que o comité deu ao apelo do Atlético, o clube recorreu ao TAD, o Tribunal de Arbitragem Desportiva. Neste segundo recurso, o conjunto de Madrid pede uma suspensão do castigo a João Félix. Se o tribunal, em tempo útil, decidir por dita suspensão, Félix poderá dar o seu contributo no duelo ante o Alavés, que tem início às 13:00h de dia 25.