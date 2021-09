Pedro Porro e Pablo Sarabia chamados pela Espanha para a final four da Liga das Nações

Há dois jogadores do Sporting na convocatória da seleção espanhola para a final four da Liga das Nações, que se joga de 6 a 10 de outubro. Luis Enrique chamou Pedro Porro e Pablo Sarabia para a competição, cuja primeira edição foi ganha por Portugal. A Espanha estreia-se frente à campeã da Europa Itália na primeira meia-final.

No caso do lateral, trata-se de um regresso às escolhas, ele que já havia sido chamado este ano por Luis Enrique. Já Sarabia é um habitual nas listas do selecionador espanhol e mesmo com a saída do PSG para o Sporting manteve o seu lugar.

Em sentido contrário, o avançado Abel Ruiz, do SC Braga, chamado na última convocatória, não surge agora entre os escolhidos, onde estão Gavi, jovem de 17 anos do Barcelona e apenas com uma mão-cheia de jogos pela equipa principal dos catalães, e Yéremi Pino, do Villarreal, de 18 anos.

Além de Espanha e Itália, a Liga das Nações será disputada por França e Bélgica.

Lista de convocados

Guarda-redes: Unai Simón, Robert Sánchez, David De Gea

Defesas: César Azpilicueta, Pedro Porro, Eric García, Aymeric Laporte, Iñigo Martínez, Pau Torres, Sergio Reguilón e Marcos Alonso

Medios: Sergio Busquets, Rodri, Pedri, Mikel Merino, Koke e Gavi